Zone Asie: Le Qatar joue quand même

Le Qatar, bien que qualifié pour la Coupe du monde 2022 en tant que pays hôte, est engagé dans les éliminatoires puisque celles-ci comptent aussi pour la Coupe d'Asie 2023. Mardi, les Qatariens ont été tenus en échec par l'Inde (0-0) dans le groupe E du deuxième tour.

Dans le groupe A, la Chine a commencé par une large victoire aux Maldives (0-5), de même que l'Australie au Koweït (0-3) dans le groupe B, l'Iran à Hong Kong (0-2) dans le groupe C, le Japon en Birmanie (0-2) dans le groupe F ou les deux Corées dans le groupe H, celle du Nord l'emportant au Sri Lanka (0-1) et celle du Sud au Turkménistan (0-2). Singapour et la Thaïlande mènent eux les groupes D et G, après leurs succès respectifs devant la Palestine (2-1) et en Indonésie (0-3).

Ce deuxième tour qualifiera les premiers des huit groupes, ainsi que les quatre meilleurs deuxièmes, pour le troisième tour qui qualifiera les deux premiers de chaque groupe pour le Mondial (les deux troisièmes s'affrontant pour un barrage avant de retrouver une équipe d'un autre continent).