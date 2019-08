Wesley Sneijder raccroche à 35 ans

"Mon sentiment pour la ville est grand. Maintenant que j'ai arrêté de jouer au football, je veux un endroit agréable pour partager mes souvenirs", a affirmé celui qui compte 134 sélections avec les Oranje (un record).



Sneijder regardera désormais les matches du FC Utrecht, au stade Galgenwaard, depuis sa propre loge rejoignant le FC Utrecht Business Club, a annoncé ce dernier dans un communiqué.



Evoluant au Qatar la saison dernière, il avait annoncé en mars 2018 mettre un terme à sa carrière internationale, nourrissant des rumeurs sur une possible reconversion comme entraîneur.



Le N.10 batave fait ses débuts en sélection le 30 avril 2003 lors du match amical contre le Portugal (1-1). Il a alors 19 ans et évolue à l'Ajax Amsterdam.



Joueur de petit gabarit (1,70 m), le Néerlandais se distingue par sa vision du jeu, sa technique soyeuse et ses qualités de dribbleur.



Il réalise sa plus belle saison en 2009-2010: triplé historique avec l'Inter Milan (championnat - Coupe d'Italie - Ligue des champions), finaliste du Mondial avec les Pays-Bas et co-meilleur buteur de la compétition. Le Ballon d'Or lui tend les bras, mais c'est finalement Lionel Messi qui a été sacré, à la faveur du changement du système de vote.



Lors de la Coupe du monde 2014, il finit à la troisième place avec sa sélection.



Outre l'Ajax et l'Inter, Sneijder a également porté le maillot du Real Madrid, de Galatasaray et a évolué brièvement à Nice (8 matches), pour finir par deux saisons à Al Gharafa au Qatar.