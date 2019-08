Match amical: Manchester United l'emporte aux tirs au but face à l'AC Milan

Manchester United a terminé sa préparation d'avant-saison par un match nul face à l'AC Milan 2 à 2, départagé aux tirs au but en faveur des Red Devils (5-4), samedi, à Cardiff.

Marcus Rashford a ouvert le score pour les Mancuniens à la 14e minute, mais Suso a égalisé pour les Milanais 12 minutes plus tard. En seconde période, un but contre son camp de Victor Nilsson Lindeloef (60e) a donné l'avantage à l'AC Milan. Et c'est Jesse Lingard (72e) qui a égalisé, permettant à Manchester United de l'emporter ensuite aux tirs au but (5-4).

Manchester United termine ainsi sa préparation sans défaite, avec cinq victoires, dont deux devant Tottenham et l'Inter Milan, et un match nul.

Lors de la séance de tirs au but, Daniel James, un international gallois de 21 ans, a scellé le succès des Red Devils en transformant le 5e tir, le gardien David de Gea ayant arrêté une tentative de Daniel Maldini, fils du légendaire Paolo.

"C'est incroyable. Nous avons joué un match difficile aujourd'hui, mais cela montre qu'il y a un fort esprit de corps dans cette équipe. Marquer ce dernier tir, en particulier ici à Cardiff, est vraiment très spécial", a réagi James, transféré de Swansea à la fin de la saison écoulée.

"On aura un match difficile face Chelsea (adversaire de ManU lors de l'ouverture du Championnat d'Angleterre le week-end prochain, ndlr). Mais nous avons montré que sommes capables de gagner six matches sur six", a ajouté le jeune Gallois.

Plusieurs joueurs de renoms ont manqué ce dernier match de préparation: l'attaquant belge Romelu Lukaku, en partance vers la Juventus en échange de l'Argentin Paulo Dybala, et le milieu Paul Pogba, notamment. L'absence du champion du monde français serait due à une blessure au dos, mais selon le Daily Mirror de samedi, il chercherait à obtenir son transfert vers le Real Madrid. Ce que le manager Ole Gunnar Solskjaer a indirectement démenti en affirmant qu'il "sera disponible en début de la semaine prochaine".