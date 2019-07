le Community Shield n'influencera pas la saison de Liverpool

Le résultat du Community Shield face à Manchester City, dimanche à Wembley, n'aura pas d'influence sur le déroulement de la prochaine saison, a estimé l'entraîneur de Liverpool Jurgen Klopp, toujours animé de la culture de la gagne.

"Pour, moi, cela n'a rien de comparable avec le reste de la saison mais ça reste un match et, même si nous n'avons que huit joueurs valides, je tenterai de le gagner", a déclaré en conférence de presse Klopp, à propos du Communuty Shield, qui oppose chaque début de saison le vainqueur sortant de la Coupe d'Angleterre au club champion d'Angleterre.

Manchester City ayant remporté les deux trophées, Liverpool sera son adversaire lors de ce match de prestige, en sa qualité de 2e du dernier championnat.

"Si nous le gagnons, c'est bien mais si voulez savoir si le résultat de ce match aura une influence sur la saison, franchement, je ne pense pas", a poursuvi le coach des Reds, vainqueurs sortants de la Ligue des champions.

"C'est tout au long de la saison que nous devons prouver quelque chose, pas sur un match", a ajouté Klopp, l'entraîneur d'une équipe dont le dernier titre de champion d'Angleterre remonte à 1990.

"Contre Naples (défaite 3-0 en amical, NDLR), nous n'avons pas bien défendu sur leurs contre-attaques, nous avons perdu le ballon à des moments importants et n'avons pas bien su le conserver, si cela se reproduit conte City, nous n'avons aucune chance", a cependant prévenu Klopp.

Même si Klopp ne veut pas galvauder le rendez-vous de dimanche, il a annoncé qu'il ne prendra pas de risque pour la composition de son équipe en vue de cette rencontre, et que Sadio Mané, récent finaliste avec le Sénégal de la CAN-2019, ne le disputera pas.

Privé de plusieurs joueurs majeurs retenus par la CAN et la Copa America -Salah, Sané, Firmino, Alisson...-, Liverpool a concédé 3 défaites et 1 nul lors de ses quatre premiers matches d'avant-saison, et subi un cinglant 3-0 contre Naples dimanche à Edimbourg.