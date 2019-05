Casillas peut rester à Porto même s'il raccroche ses gants (club)

Le gardien espagnol du FC Porto Iker Casillas pourrait rester au club du nord du Portugal avec d'autres fonctions même s'il décidait de mettre un terme à sa carrière sportive après l'infarctus subi début mai, a annoncé son président dans un entretien paru jeudi.

"C'est notre souhait. Casillas a encore un an de contrat et nous voulons qu'il reste au sein de la structure du FC Porto, et pas seulement qu'un an", a déclaré le président du club, Jorge Nuno Pinto da Costa, au quotidien sportif O Jogo.

"Casillas est un des nôtres et il aura toujours une place au FC Porto", a-t-il ajouté.

D'après O Jogo, Casillas n'a pas encore donné de réponse définitive à la proposition qui lui a été faite, mais il l'aurait accueillie "avec satisfaction".

L'ancien portier du Real Madrid et de l'équipe d'Espagne, qui fêtera lundi ses 38 ans, a été hospitalisé puis opéré d'urgence le 1er mai, après un infarctus survenu à l'entraînement. Il a quitté l'hôpital cinq jours plus tard en avouant que son avenir professionnel était très incertain.

"Je dois me reposer pendant deux semaines ou peut-être deux mois, je ne sais pas. En vérité cela m'est égal. L'important c'est d'être ici. (...) Je ne sais pas comment sera l'avenir", avait alors déclaré l'emblématique gardien, figure du sport espagnol depuis le triplé historique Euro-Mondial-Euro réussi avec la Roja entre 2008 et 2012.

Arrivé au FC Porto en 2015, Casillas avait prolongé en mars son contrat d'une saison, jusqu'en 2020, et M. Pinto da Costa lui avait fait part de sa volonté de le garder jusqu'à ses 40 ans.