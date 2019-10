Brésil: Neymar non retenu en sélection

L'attaquant vedette du Paris SG Neymar, blessé à la cuisse il y a deux semaines, ne figure pas dans la liste des joueurs appelés vendredi par le sélectionneur du Brésil Tite pour les matches amicaux contre contre l'Argentine et la Corée du Sud, les 15 et 19 novembre.

Le 13 octobre, le joueur de 27 ans s'est blessé en jouant avec son équipe nationale lors du match nul contre le Nigéria (1-1), à Singapour, et son indisponibilité a été estimée à 4 semaines.

Ce délai lui aurait permis en théorie d'être rétabli pour la rencontre contre les Argentins, le 15 novembre, à Ryad, en Arabie saoudite, mais Tite a préféré le ménager.

En lieu et place de Neymar, Tite a appelé le jeune Rodrygo, 18 ans, du Real Madrid.

Les deux autres Brésiliens du PSG, Marquinhos et Thiago Silva, ont également été convoqués.

En septembre, Neymar avait débuté sa saison sous le maillot de la Seleçao, avant même d'avoir rejoué avec le PSG, au terme du psychodrame de son départ avorté au dernier mercato.

Avec le Brésil, l'ancien Barcelonais avait été titulaire pour son premier match après quatre mois d'absence, marquant un but et donnant une passe décisive lors du match nul 2-2 contre la Colombie, à Los Angeles.

Le numéro 10 avait ensuite fait un retour remarqué au sein du club parisien, marquant quatre buts en cinq matches malgré les sifflets d'une partie des supporters.

Mais ce début prometteur a été stoppé net par la blessure contre le Nigéria, qui le prive notamment du "clasico" français de dimanche contre l'Olympique de Marseille.

Il s'agit de la troisième blessure de Neymar en moins d'un an avec la Seleçao: il avait déjà été touché aux adducteurs en novembre 2018 contre le Cameroun et à la cheville contre le Qatar en juin dernier, ce qui l'avait privé de la Copa América, remportée par le Brésil à domicile.

Depuis son arrivée au PSG à l'été 2017, la superstar brésilienne n'a pas été épargnée par les pépins physiques, à l'image de ses deux blessures importantes au pied droit qui l'avaient tenu éloigné des terrains pendant plusieurs mois.



Les joueurs appelés:

Gardiens: Alisson (Liverpool/ENG), Ederson (Manchester City/ING), Daniel Fuzato (Roma/ITA).

Défenseurs: Danilo (Juventus/ITA), Emerson (Betis/ESP), Alex Sandro (Juventus), Renan Lodi (Atlético de Madrid/ESP), Thiago Silva (Paris SG/FRA), Marquinhos (Paris SG/FRA), Eder Militao (Real Madrid/ESP) et Felipe (Atlético Madrid/ESP).

Milieux: Casemiro (Real Madrid/ESP), Arthur (Barcelona/ESP), Fabinho (Liverpool/ENG), Douglas Luiz (Aston Villa/ENG), Philippe Coutinho (Bayern Munich/GER) et Lucas Paqueta (Milan AC/ITA).

Attaquants: David Neres (Ajax Amsterdam/NED), Roberto Firmino (Liverpool/ENG), Richarlison (Everton/ENG), Gabriel Jesus (Manchester City/ENG), Rodrygo (Real Madrid/ESP) et Willian (Chelsea/ENG).