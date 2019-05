Benfica Lisbonne décroche son 37e titre de champion

Les Aigles du Benfica ont frappé fort dès les premières minutes. Les hommes de Bruno Lage ont fait le plein de buts grâce à un doublé de Seferovic (16 et 56) et aux réalisations de Joao Felix (23) et Rafa (39).

Santa Clara a tenté de réagir mais le but de Cesar (59) n'a pas permis au club des Açores de rattraper son retard face à un Benfica gonflé à bloc et encouragé par des milliers de supporteurs dans le stade.

Un match nul suffisait à l'équipe la plus populaire du pays pour s'adjuger un nouveau titre. Benfica partait donc favori face au FC Porto, son rival du nord du Portugal et tenant du titre, qui rencontrait au même moment le Sporting Portugal (2-1).

Dès le coup de sifflet final, les supporters du Benfica ont commencé à fêter le titre dans les rues.