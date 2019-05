Mondial U20: la France bat le Panama et se qualifie pour les huitièmes

Grâce à leur victoire, la deuxième après celle obtenue samedi contre l'Arabie saoudite (2-0), les hommes de Bernard Diomède sont assurés de se qualifier pour les huitièmes de finale.

"C'était important d'aller chercher la qualification dès aujourd'hui. Je suis content, les joueurs ont su rester sereins", a commenté l'entraîneur français.

Dans un match initialement très pauvre en occasions, la libération est venue du défenseur de Dortmund Dan-Axel Zagadou, qui a repris d'un geste acrobatique un corner de Mickaël Cuisance (44e).

Les Français se sont mis en sécurité juste après la mi-temps (52e), grâce à une combinaison entre le même Cuisance et l'attaquant du PSG Moussa Diaby, conclue victorieusement par le premier.

Le scénario du match a finalement été assez semblable à celui disputé contre les Saoudiens, avec une opposition d'abord résistante voire menaçante, notamment sur des frappes de Mendez (33e) et West (42e), avant qu'elle encaisse le premier but et laisse davantage d'espaces aux Français.

L'absence de Boubakary Soumaré, sorti samedi sur blessure et reparti mardi vers la France pour des examens complémentaires, n'a donc pas empêché les troupes de Bernard Diomède d'aligner un deuxième succès, et de faire un nouveau pas sur les traces de la génération Pogba, sacrée en 2013.

"On est tous très déçus de voir +Bouba+ partir, c'est un élément fort de notre effectif et ça nous a touchés. Maintenant, on joue pour lui!", a déclaré à l'AFP le gardien Alban Lafont.

Les U20, en tête du groupe E avec six points, affronteront vendredi le Mali pour leur dernier match en phase de poules.

Tenus samedi en échec par le Panama, les récents vainqueurs de la Coupe d'Afrique des nations défiaient mardi soir l'Arabie Saoudite. Si les Maliens s'imposent, le match de vendredi face à la France pourrait se transformer en "finale" pour la première place du groupe.