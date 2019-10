Giroud à 4 buts de Platini, le 2e meilleur buteur de l'histoire des Bleus

Olivier Giroud s'est un peu plus rapproché de Michel Platini, le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus, en inscrivant sur penalty vendredi en Islande son 37e but en sélection, soit 4 de moins que l'ancien N.10.

"Mon objectif c'est d'essayer de rejoindre Platini. C'est bien de se fixer des objectifs. Il ne faut pas rester sur ses lauriers", avait déclaré l'attaquant de Chelsea après son dernier but contre l'Albanie en septembre.

Le joueur de 33 ans pourra se rapprocher de son aîné dès lundi avec la réception de la Turquie au Stade de France, où il a marqué lors de 8 de ses 9 derniers matches.

Giroud est le joueur le plus prolifique en activité, devant Antoine Griezmann (29 buts) et Karim Benzema (27 buts), l'avant-centre du Real Madrid qui n'a plus été appelé en sélection depuis 2015.



Les meilleurs buteurs de l'histoire en équipe de France:



1. Thierry Henry: 51 buts, de 1997 à 2010

2. Michel Platini: 41 buts, de 1976 à 1986

3. Olivier Giroud: 37 buts, depuis 2011

4. David Trezeguet: 34 buts, de 1998 à 2008

5. Zinédine Zidane: 31 buts, de 1994 à 2006

6. Just Fontaine: 30 buts, de 1953 à 1960

. Jean-Pierre Papin: 30 buts, de 1986 à 1994

8. Antoine Griezmann: 29 buts depuis 2014

9. Youri Djorkaeff: 28 buts, de 1994 à 2002

10. Karim Benzema: 27 buts, de 2007 à 2015