Ben Yedder: "Je peux avoir ma place en tant que n°1"

S’il n’est que remplaçant aux yeux de Didier Deschamps, qui lui préfère Olivier Giroud en pointe, Wissam Ben Yedder estime qu’il peut devenir à terme l’attaquant titulaire de l’équipe de France. "J’essaie de m’intégrer, de faire le job pour montrer ma valeur. J’essaie, chaque jour, de m’adapter aux circonstances", a-t-il confié à RMC Sport.

"J’ai eu des moments difficiles avec des coaches où je ne partais pas comme favori comme premier ou deuxième attaquant. Je sais m’adapter, j’ai toujours eu confiance en moi. Je sais qu’un jour ou l’autre, je peux avoir ma place en tant que n°1, a-t-il ajouté. Il faut avoir de l’ambition et je l’ai toujours eue. Je continuerai à toujours faire plus."

"J’aime me lancer des défis pour m’améliorer. Je suis dans cette idée depuis toujours. Je ne vais pas changer parce que ça m’a amené là où je suis", a poursuivi le nouveau buteur monégasque, alors que les Bleus ont rendez-vous avec l’Albanie et Andorre (les 7 et 10 septembre), dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2020.