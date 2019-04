Coupe d'Italie: La Lazio Rome va en finale

La Lazio Rome s'est qualifiée mercredi pour la finale de la Coupe d'Italie en allant battre l'AC Milan 1-0 en demi-finale retour (0-0 à l'aller), à l'issue d'une journée marquée par des incidents provoqués par ses supporters.

Après un match aller qui avait été un sommet d'ennui à Rome, la Lazio a cette fois été nettement supérieure et s'est qualifiée logiquement pour la finale du 15 mai dans la capitale italienne.

En finale, la Lazio affrontera le vainqueur de la seconde demi-finale, qui oppose la Fiorentina et l'Atalanta Bergame. Après le 3-3 du match aller, les deux équipes se retrouvent jeudi à Bergame.

Mercredi à San Siro, les joueurs de Simone Inzaghi ont eu plusieurs occasions, notamment par le défenseur Bastos ou l'avant-centre Immobile, mais un seul but leur a suffi, celui inscrit par l'Argentin Correa au bout d'un contre parfait après un corner milanais (58e).

Face à un très faible Milan, les Romains savaient que ce but serait suffisant et il a été fêté derrière la ligne de but par tout le groupe, y compris l'entraîneur Inzaghi et le milieu Milinkovic-Savic, blessé en début de match.

Avant la partie, la tension était restée élevée toute la journée à Milan, où des supporters de la Lazio ont déployé en début d'après-midi une banderole sur laquelle on pouvait lire "Honneur à Benito Mussolini".

Selon plusieurs médias italiens, la police aurait identifié 19 supporters de la Lazio et trois tifosi de l'Inter Milan parmi les individus concernés.

A l'approche du match, plusieurs vidéos circulant sur les réseaux sociaux ont par ailleurs montré des supporters de la Lazio lançant un chant raciste à l'encontre du milieu de terrain français du Milan Tiémoué Bakayoko.

L'ancien joueur de Monaco et Chelsea avait déjà été la cible du même chant ("Cette banane est pour Bakayoko") lors d'un récent Lazio-Udinese au Stade olympique de Rome.

Bakayoko avait auparavant "chambré" le défenseur laziale Francesco Acerbi en exhibant son maillot après la victoire des rossoneri face aux Romains en championnat.