Coupe d'Italie: demi-finales ouvertes entre outsiders

Par AFP April 23, 2019 10:59 Rien n'est joué après les matches aller: les demi-finales retour de la Coupe d'Italie, qui se tiennent mercredi et jeudi entre l'AC Milan et la Lazio Rome d'une part, l'Atalanta Bergame et la Fiorentina d'autre part, sont extrêmement ouvertes.