Côte d'Ivoire: Bailly blessé et absent pour la CAN 2019

"Eric Bailly s'est blessé au genou droit lors du match de Premier League de dimanche contre Chelsea à Old Trafford. Le problème, c'est que l'international ivoirien ne jouera plus pour les (Red Devils) cette saison (...) De plus, Bailly n'est plus en mesure de participer à la prochaine Coupe d'Afrique des nations", écrit Manchester United dans un communiqué.

L'Ivoirien âgé de 25 ans a subi une lésion des ligaments internes lors d'une collision avec le milieu Mateo Kovacic lors du match nul contre Chelsea (1-1).