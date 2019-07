Regardez Tunisie - Nigéria, ce mercredi 17 Juillet, à 22H00 heure de la Mecque sur beIN MAX 1 HD et MAX 2HD et en Live streaming sur vos pc, tablettes ou smartphones, en exclusivité avec beIN CONNECT.

Tunisie - Nigéria est la finale de la troisième place de la Coupe d'Afrique et se joue mercredi à 22h.

C'est le match que personne ne voudrait jouer, car il vient après une déception et met en jeu un objectif platonique. Dans le même temps, cependant, il représente la conclusion d’un long et important voyage. De plus, il est presque toujours une source de divertissement, puisqu'il oppose deux équipes qui ont maintenant la possibilité de jouer sans pression et d'éviter les tactiques exagérées. En bref, la finale de la troisième place de la Coupe d'Afrique mérite d'être analysée avec soin, à travers une relecture des progrès réalisés jusqu'à présent par les deux équipes nationales et une prévision de ce qui pourrait encore se passer.



La Tunisie est arrivée à la deuxième place du groupe E. Après un nul 1-1 contre l'Angola et le Mali, elle a été stoppée à 0-0 par la Mauritanie et a de nouveau reporté le rendez-vous avec la victoire: néanmoins, il a passé le tour sans même avoir besoin d’être classé parmi les quatre meilleurs tiers. L'équipe nationale entraînée par Alain Giresse a ensuite battu le Ghana aux tirs au but: elle avait pris les devants avec Taha Yassine Khenissi, mais à 92 minutes, elle a été rejoint par un but contre lui par Rami Bedoui, qui venait d'entrer. Les autres ne suffisaient pas pour débloquer la situation. Avant les tirs au but, Giresse a inséré Farouk Ben Mustapha à la place de Mouez Hassen, qui au départ ne voulait pas quitter le terrain. Mais finalement, le changement a eu lieu: Ben Mustapha s'est révélé décisif en contrant le penalty tiré par Caleb Ekuban. Puis, en quarts de finale, voici le filet 3-0 infligé à Madagascar, suivi de la défaite gagnée en prolongation contre le Sénégal, l'emportant 1-0 avec un but contre Dylan Bronn par minute numéro 100. Auparavant, dans le temps réglementaire, les deux équipes avaient raté un penalty: la Tunisie avec Ferjani Sassi, le Sénégal avec Henri Saivet.

Le Nigeria se classait également deuxième dans son groupe: il avait bien commencé dans le groupe B, grâce aux succès 1-0 contre le Burundi et la Guinée, mais s'était ensuite rendu 2-0 devant Madagascar, dans une défi au cours duquel il a montré d’énormes limites défensives, bien masquées lors des deux matches précédents. Les difficultés dans la phase de non-possession ont de nouveau émergé au deuxième tour et aux quarts de finale, mais elles se sont révélées globalement positives pour l'équipe nationale nigériane, qui a vaincu l'ancien champion du Cameroun 3-2, puis l'Afrique du Sud 2-1. De plus, à partir du milieu de terrain, le joueur Gernot Rohr peut avoir des éléments intéressants. Les avantages et les défauts du Nigéria se sont encore manifestés en demi-finale contre l'Algérie, aidés par un but de William Troost-Ekong, atteint à égalité par un penalty marqué par Odion Ighalo et entraîné par Riyad Mahrez vers l'acte final du tournoi. auteur du définitif 2-1.

Les dernières nouvelles des deux équipes

Entre les absences forcées et la volonté d’employer des joueurs de football qui ont jusqu’à présent eu peu de temps de jeu, les deux entraîneurs vont changer quelque chose par rapport à l’habitude.

La Tunisie, aux prises avec les problèmes physiques de Mouez Hassen et Youssef Msakni, devrait être sur le terrain avec 4-3-3. Il est probable qu'Alain Giresse laisse la place à Farouk Ben Mustapha, Mohamed Dräger, Dylan Bronn, Yassine Meriah et Oussama Haddadi à la défense, à Ayman Ben Mohamed, Ellyes Skhiri et Karim Aouadhi au milieu du terrain, à Anice Badri, Taha Yassine Khenissi et Naïm Sliti en attaque.

Le sélectionneur nigérian, Gernot Rohr, optera presque certainement pour le 4-2-3-1. La disqualification de Chidozie Awaziem s'ajoute aux conditions sous-optimales d'Abdullahi Shehu. À ce stade, Ola Aina a donc de très bonnes chances de revenir sur la ligne de départ, après avoir été exclu par surprise lors des derniers matchs. La ligne défensive du Nigéria devrait être complétée par Kenneth Omeruo, William Troost-Ekong et Jamilu Collins. Francis Uzoho sera probablement sur la cible, tandis qu'au milieu de terrain, il est possible de confirmer le duo formé par Wilfred Ndidi et Oghenekaro Etebo, en tenant également compte des ennuis physiques de John Obi Mikel. De plus, Samuel Chukwueze, Victor Osimhen et Henry Onyekuru pourraient agir sur le trocart, derrière Odion Ighalo, qui est le meilleur buteur de cette Coupe d'Afrique avec quatre buts inscrits et tentera de consolider encore plus son leadership en attendant la finale. entre le Sénégal et l'Algérie.

Le pronostic

Un spectacle a ne pas rater ! Il est probable que les deux équipes vont marquer dans les temps réglementaires. Les but au total seront probablement au moins trois. Odion Ighalo sera particulièrement motivé et pourrait etre parmi les buteurs. RÉSULTAT POSSIBLE: 1-2

Les formations probables de la Tunisie-Nigéria

TUNISIE (4-3-3): Ben Mustapha; Dräger, Bronn, Meriah, Haddadi; Ben Mohamed, Skhiri, Aouadhi; Badri, Khenissi, Sliti.

NIGERIA (4-2-3-1): Uzoho; Aina, Omeruo, Troost-Ekong, Collins; Ndidi, Etebo; Chukwueze, Osimhen, Onyekuru; Ighalo.