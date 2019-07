Regardez Tanzanie vs Algérie, ce lundi 1er Juillet, à 22H00 heure de la Mecque sur beIN MAX 1 HD et en Live streaming sur vos pc, tablettes ou smartphones, en exclusivité avec beIN CONNECT.

Dans le groupe C, on joue un match qui n'a plus rien à dire en termes de qualification. La Tanzanie a dû faire ses adieux à la Coupe d'Afrique après une défaite, après avoir perdu les deux premiers matches contre le Sénégal (2-0) et le Kenya 3-2.

L'Algérie, elle est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale, après avoir remporté les deux défis avec le Kenya (2-0) et le Sénégal (1-0). Même en cas de défaite, il resterait au premier rang en raison des victoires remportées en match direct. Les renards du désert n’ont plus remporté ce trophée depuis 1990, ce qui est resté le seul succès de leur histoire.



Le pronostic

L'Algérie est l'équipe favoris pour la victoire du match

FORMATIONS PROBABLES TANZANIE ALGÉRIE

Emmanuel Amunike sera un 4-2-1-3 en Tanzanie Algérie: les Taifa Stars alignent Manula entre les poteaux avec Mwantika et Yondani devant lui, à l'extérieur au lieu de cela Hassan Kessy et Kamagi agissent comme une équipe basse alors qu'au milieu du terrain nous aurons Mkami et Yahya. Salum devrait être le joueur de liaison entre les départements, avec un trident offensif devant lui qui sera formé par les équipes de Msuva et Bocco et par le premier attaquant Samatta, capitaine de l'équipe nationale. L'Algérie de Djamel Belmadi est sur le terrain avec le classique 4-3-3: Mahrez et Belaili sont les extérieurs qui accompagnent le premier point de Bounedjah, derrière ce département voici Bennacer et Feghouli qui devraient s'installer sur le milieu de terrain laissant à Guédioura la tâche de régler la manœuvre. Benlamri et Mandi, les deux défensives centrales, Atal et Bensebaini, se porteront sur les ailes avec M'Bolhi, qui sera le gardien de but.

Tanzanie (4-4-2): Manula; Ramadhani, Mwantika, Yondani, Michael; Bocco, Domayo, Mkami, Mussa; Samatta, Msuvan.

Algérie (4-2-3-1): M'Bohli; Zeffane, Mandi, Benlamri, Fares; Abeid, Guédioura; Ounas, Feghouli, Belaili; Delort.

