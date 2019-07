Ouganda vs Sénégal 5 juillet 2019 (22:00) Max 1 & 2 Le Caire

Ouganda-Sénégal est un match valable pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique et se joue vendredi à 22 heures: streaming, prévisions et analyses.

Le Sénégal a fermé le groupe C de cette Coupe d'Afrique à la deuxième place avec six points à son crédit: victoire 2-0 contre la Tanzanie, défaite 1-0 contre l'Algérie et victoire 3 à 3. 0 Kenya. Sadio Mané - champion absolu, l'un des architectes du récent triomphe de la Champions League à Liverpool et aspirant au Ballon d'Or - a raté le premier match par disqualification et n'a pas brillé lors du match suivant, alors qu'il est devenu le protagoniste du troisième match. , dans lequel il a raté une pénalité, mais a ensuite réussi à marquer au combat et à transformer une autre pénalité.



L'Ouganda s'est étonnamment classé deuxième dans le groupe A, grâce à une victoire 2-0 contre le Congo et à un match nul 1-1 contre le Zimbabwe. La défaite subie aux mains des hôtes égyptiens - arrivée avec un résultat de 2-0 - n'a pas invalidé la trajectoire de la sélection guidée sur le banc par Sébastien Desabre, mais avait probablement pour but de s'arrêter ici.

Les dernières nouvelles sur les formations

Denis Onyango est un bon gardien et est généralement une force de l'Ouganda, mais il n'est pas dans des conditions optimales pour le moment. Il y a quelques jours, à l'occasion du match contre l'Egypte, il a quitté le terrain prématurément pour des vertiges: il devrait être à la disposition de Sébastien Desabre, mais il risque de se retrouver un peu en difficulté. Même Hassan Wasswa n’est pas à son meilleur: à sa place, en défense, Ronald Mukiibi et Murshid Juuko pourraient jouer aux côtés de Nicholas Wadada, Timothy Dennis Awany et Godfrey Walusimbi. De plus, dans le 4-1-4-1 de Desabre, il y aura probablement de la place pour Mike Azira dans le rôle de médian, pour Lumala Abdu, Allan Kyambadde, Khalid Aucho et Farouk Miya quelques mètres plus loin pour Emmanuel Okwi en attaque.

En revanche, Aliou Cissé semble avoir l’intention de s’appuyer sur le 4-2-3-1. Alfred Gomis a déjà pris la place du blessé Edouard Mendy contre le Kenya et est de nouveau prêt à défendre le but de son équipe nationale. En défense, aux côtés du formidable Kalidou Koulibaly, il y aura vraisemblablement Youssouf Sabaly, Cheikhou Kouyaté et Saliou Ciss. Badou Ndiaye et Idrissa Gueye devraient jouer les médianes, tandis qu'Ismaïla Sarr, Keita Baldé et Henri Saivet se disputent deux places au trocart, aux côtés du très talentueux Sadio Mané. Enfin, pour le rôle principal, Cissé a trois options: M'Baye Niang, Mbaye Diagne et Moussa Konaté.

Le pronostic

Le Sénégal a de bonnes chances de passer le tour et de clôturer les comptes déjà en temps réglementaire, au cours duquel Sadio Mané pourrait marquer au moins un but.

Les formations probables de l'Ouganda-Sénégal

OUGANDA (4-1-4-1): Onyango; Wadada, Awany, Mukiibi, Walusimbi; azira; Abdu, Kyambadde, Aucho, Miya; Okwi.

SÉNÉGAL (4-2-3-1): Gomis; Sabaly, Kouyaté, Koulibaly, Ciss; Ndiaye, Gueye; Sarr, Keita Baldé, Mané; Niang.