Aujourd'hui, dimanche 23 juin, le match Maroc - Namibie, valable pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Les deux équipes sont prêtes à faire leur début dans la compétition continentale, le rendez-vous est à 17h30 au stade Al Salam du Caire: dans la capitale égyptienne, une bataille vibrante et très féroce dont l'issue pourrait être décisive pour le sort du groupe D.

Le Maroc commence avec toutes les faveurs du pronostic mais les Lions de l'Atlas doivent être particulièrement attentifs à la Namibie qui revient contester la phase finale de la compétition après 11 ans d'absence. Au cours des six derniers matchs, l'équipe nord-africaine a gagné cinq fois et un match nul, les Brave Warriors tenteront de renverser la prédiction de la veille et de se donner une grande entreprise.



Hervé Renard, qui a remporté deux coupes africaines avec la Zambie et la Côte d'Ivoire, devrait viser 4-4-2 avec En-Nesyri et Boufal en attaque, Benatia sera en défense alors que dans le milieu du terrain la star se démarque d'Ajax Ziyech. Le CT Ricardo Mannetti devrait plutôt répondre sur le 4-2-3-1 caractérisé par un trocart intéressant formé par Starke, Shalulile et Nyambe.

FORMATIONS PROBABLES MAROC-NAMIBIE:



Maroc

(4-4-2): Bounou; Hakimi, Saiss, Benatia, Mazraoui; Amrabat, Belhanda, Ziyech, Ahmadi; En-Nesyri, Boufal.

Namibie

(4-2-3-1): Mbaeva; Hotto, Horaeb, Haoseb, Hanamub; Ketjijere, Keimuine; Starke, Shalulile, Nyambe; Shitembi.

Regardez Maroc vs Namibie, ce dimanche 23 juin, à partir de 17:30 heure de la Mecque (15:30 heure marocaine), en Live streaming sur vos pc, tablettes ou smartphones, en exclusivité avec beIN CONNECT.

Le match Maroc vs Namibie sera transmis aussi en direct live (TV) sur plusieurs chaînes: beIN SPORTS MAX HD1 et MAX HD2.

