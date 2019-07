Sébastien Desabre nouvel entraîneur du club Pyramids

Le Français Sébastien Desabre a été nommé entraîneur de Pyramids, a annoncé lundi le club égyptien, trois jours après l'élimination de l'Ouganda en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) qui se déroule en Egypte.

"Sébastien Desabre est notre nouvel entraîneur", a déclaré le club sur Twitter sans fournir de détails.

Cette annonce intervient trois jours après la défaite de l'Ouganda contre le Sénégal en 8e de finale de la CAN, éliminant les hommes de Sébastien Desabre.

"Je remercie mes joueurs, personnel, collaborateurs, gouvernement et fans pour l'investissement et le soutien sur la route du développement du football ougandais", a tweeté l'entraîneur français, limogé dimanche de son poste de sélectionneur de l'Ouganda.

Les "Grues" ont passé les phases de poules de la CAN-2019 pour la première fois depuis la défaite en finale en 1978.

Agé de 42 ans, Sébastien Desabre avait signé en décembre 2017 un contrat de deux ans de sélectionneur de l'Ouganda, après avoir entraîné la Côte d'Ivoire, Coton sport au Cameroun, l'ES Tunis, le CRD Libolo en Angola, Dubaï, la JS Saoura en Algérie, le Wydad Casablanca.

Il vivra à Pyramids signe sa deuxième expérience en Egypte, après son passage à Ismaily SC en 2017.

Pyramids occupe la 2e place du classement du Championnat d'Egypte, à 4 points d'Al-Ahly, qui compte deux matches de moins, et avec 2 points d'avance sur Zamalek, qui compte trois matchs de moins. Le championnat local, marqué par d'interminables problèmes de calendrier et des rivalités entre responsables de clubs, devrait se poursuivre après la CAN qui se termine le 19 juillet.