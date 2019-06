Maroc: Renard mystérieux sur son avenir après la CAN

"J'ai vécu des choses très belles au Maroc et ce n'est pas terminé", a déclaré le technicien depuis Le Caire, à la veille d'affronter la Namibie pour son entrée en lice.

"Je sais qu'on attend beaucoup de moi, beaucoup de nous. Restons concentrés sur la compétition, et puis après... Je n'aurai rien à dire d'autre pendant la compétition. J'espère qu'on sera ensemble le plus longtemps possible", a-t-il conclu.

Le Français, deux fois vainqueur de la CAN avec la Zambie (2012) et la Côte d'Ivoire, ambitionne de rapporter un trophée qui fuit le Maroc depuis 1976. Sa première tentative, en 2017, s'était soldée par une élimination en quarts.