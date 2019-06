CAN-2019: le Sénégal avec Sadio Mané

Cette publication intervient à la veille de la clôture du stage de préparation de l'équipe à Alicante (sud-est de l'Espagne).

Par rapport à une première liste de 25, les milieux de terrain Sidy Sarr (Lorient/FRA) et Santy Ngom (Nancy/FRA) quittent le groupe.

Les "Lions de la Teranga" se rendront dès vendredi par vol spécial au Caire, pour préparer leur match amical contre le Nigeria le 16 juin à Ismaïlia.

A la CAN, le Sénégal figure dans le groupe C avec la Tanzanie, l'Algérie et le Kenya.



Liste des 23 Sénégalais sélectionnés:

Gardiens:

Abdoulaye Diallo (Rennes/FRA), Alfred Gomis (SPAL/ITA), Edouard Mendy (Reims/FRA).

Défenseurs: Moussa Wagué (FC Barcelone/ESP), Lamine Gassama (Göztepe Spor Kulübü/TUR), Salif Sané (Schalke 04/GER), Kalidou Koulibaly (Naples/ITA), Youssouf Sabaly (Bordeaux/FRA), Saliou Ciss (Valenciennes/FRA), Pape Abdou Cissé (Olympiakos/GRE).

Milieux de terrain: Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace/ENG), Henri Saivet (Bursaspor/TUR), Idrissa Gana Guèye (Everton/ENG), Pape Alioune Ndiaye (Galatasaray/TUR), Krépin Diatta (FC Bruges/BEL), Alfred Ndiaye (Malaga/ESP).

Attaquants: Ismaïla Sarr (Rennes/FRA), Diao Keïta Baldé (Inter Milan/ITA), Sada Thioub (Nîmes/FRA), Sadio Mané (Liverpool/ENG), Moussa Konaté (Amiens/FRA), Mbaye Hamady Niang (Rennes/FRA), Mbaye Diagne (Galatasaray/TUR).