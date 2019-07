CAN-2019: Aïssa Mandi est "tellement fier de cette équipe"

Aïssa Mandi (défenseur de l'équipe d'Algérie, qualifiée en finale de la CAN après la victoire 2-1 face au Nigeria) sur beIN SPORTS: "J'ai du mal à imaginer, honnêtement. On est passés par tellement d'évènements ces derniers temps, et juste sur ce match-là, on est passés par tous les sentiments. (...) On fait une super première mi-temps et après on s'écroule un peu dû à la fatigue. Il ne faut pas oublier qu'on a eu un jour de récupération en moins, on a été jusqu'en prolongation contre la Côte d'Ivoire (en quarts de finale, ndlr)... Ça faisait beaucoup pour nous, mais on n'a jamais rien lâché. Je suis tellement fier de cette équipe... Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout et on marque à la 93e minute (90e+5, ndlr). Notre leader nous porte jusqu'à cette finale et on est tous heureux."