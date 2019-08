Werner prolonge avec Leipzig jusqu'en 2023

Son contrat actuel expire en juin 2020.

Présenté en 2017 et 2018 comme le futur grand buteur que l'Allemagne attend, Werner a un peu marqué le pas depuis. Il n'a inscrit que deux buts sur ses onze dernières sélections.

"Je suis content d'avoir prolongé mon contrat, ça a pris du temps, mais je voulais être certain que je pourrais faire le prochain pas dans ma progression dans ce club", a expliqué Werner, qui avait ouvertement exprimé son voeu de jouer un jour pour le Bayern.

Mais l'intérêt du "Rekordmeister" pour le jeune attaquant a semblé s'émousser ces derniers mois, et les arrivées au mois d'août d'Ivan Perisic (Inter Milan) et Philippe Coutinho (Barcelone) ont définitivement clos la page Werner.

Selon le magazine Kicker, le nouveau contrat de Werner prévoit une clause de sortie de 30 millions d'euros.

Leipzig, qui débute la saison avec son nouveau coach Julian Nagelsmann, affiche de grandes ambitions pour les années à venir, et espère être bientôt en mesure de jouer le titre contre le Bayern.