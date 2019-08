Allemagne: Wolfsburg bat Berlin et reste dans le peloton de tête

Wolfsburg, 6e de la dernière Bundesliga, s'est imposé 3-0 dimanche à Berlin contre le Hertha et reste dans le peloton des équipes à deux victoires après deux journées.

Wout Weghorst a marqué sur pénalty dès la 9e minute, Josip Brekalo a doublé la mise en contre à la 82e, et le Français Jérôme Roussillon a tué le suspens dans le temps additionnel (90+1).

Au classement, le VfL, dont le capitaine est le Français Josuha Guilavogui, occupe la 4e place, à la différence de buts, derrière Dortmund, Leipzig et Fribourg, et devant Leverkusen, également à six points.

Le Bayern, qui s'est largement imposé samedi à Schalke 3-0, est sixième avec quatre points.

Berlin n'a en revanche pas réussi à capitaliser sur son bon départ de la semaine dernière, où il avait obtenu un nul 2-2 sur la pelouse du Bayern Munich.