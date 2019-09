L’Australie reste invaincue

Invaincue lors du premier tour, l’Australie a remporté samedi son quatrième match dans cette Coupe du monde 2019. Les Boomers sont difficilement venus à bout de la République dominicaine (82-76), grâce notamment aux 19 points, 4 rebonds et 9 passes décisives de Patty Mills.

En tête du groupe L, celui de l’équipe de France, les Australiens seront qualifiés pour les quarts de finale si les Bleus s’imposent cet après-midi contre la Lituanie (14h). Un succès permettrait également aux joueurs de Vincent Collet de valider leur billet pour la phase suivante.

.@RDBSeleccion put up a great fight, but @BasketballAus takes the win and stays perfect in the #FIBAWC! ✅ #AUSDOM #AustraliaGotGame pic.twitter.com/OIvna3mm7b