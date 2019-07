Australie - Ben Simmons ne participera pas au Mondial

Dans un communiqué posté sur Twitter, la star de Melbourne a déclaré qu'elle ne ferait pas le voyage au Championnat FIBA en Chine du 31 août au 15 septembre.

"Je voulais faire savoir à tous qu'après avoir consulté mes représentants, j'avais pris la difficile décision de renoncer à ma participation à la Coupe du monde en Chine ", a expliqué Simmons.

"En fin de compte, nous avons décidé qu'il était préférable que je rentre en septembre à Philadelphie afin de me familiariser avec mes nouveaux coéquipiers et me préparer pour la prochaine saison de NBA", a ajouté le joueur.

L'agent du natif de Melbourne, Rich Paul, avait déclaré à ESPN qu'il était "douteux" que son poulain joue pour l'Australie lors de la Coupe du monde.

Simmons, 22 ans, avait initialement indiqué qu'il avait l'intention de disputer le tournoi, déclarant en mai qu'il avait "hâte de représenter l'Australie à la prochaine Coupe du monde en Chine".

ESPN avait indiqué que Simmons, qui a également déclaré forfait lors des Jeux olympiques de 2016 au Brésil, veut se concentrer sur la saison NBA 2019-2020.

L'équipe d'Australie devrait néanmoins pouvoir compter sur d'autres joueurs de la NBA, notamment Joe Ingles (Utah Jazz), Andrew Bogut (Golden State Warriors), Patty Mills (San Antonio Spurs) et Aron Baynes (Phoenix Suns).

Simmons, qui peut évoluer aux postes d'ailier ou de meneur, a connu une saison solide avec les Sixers l'an dernier, qui lui a permis de participer au All-Star Game, avec une moyenne de 16,9 points, 8,8 rebonds et 7,7 passes par match.