Comment regarder en ligne - beIN CONNECT

Stade - Mohammed Bin Zayed, Abou Dabi

Coup d'envoi - 17:00

Les Emirats Arabes Unis affronteront le Qatar pour une place en finale de la Coupe d'Asie mardi soir, avec le poids de l'attente fermement sur leurs hôtes.

Les Blancs seront soutenus par une foule locale bruyante au Mohammed Bin Zayed, et une salle comble devrait être attendue. L’équipe d’Alberto Zaccheroni n’a peut-être pas été à son meilleur lors de la course aux demi-finales, mais il semble bien que les choses se passent bien quand il le faut.

La première mi-temps contre l’Australie a sans doute été la meilleure période de football d’hôtes de Zaccheroni. Composés en défense et résolus au comptoir, ils étaient complètement différents de l'équipe qui avait besoin d'un but supplémentaire pour passer le Kirghizistan. Puis, en seconde période, les EAU ont pris leur revanche contre l'Australie en revenant sur une erreur commise par Milos Degenek et Ali Mabkhout a fait payer les gagnants de 2015 en un clic.

Ensuite, il s'agissait de fermer les Socceroos, ce qui a été fait avec aplomb. Cependant, le match contre le Qatar posera à Zaccheroni un dilemme. Les deux équipes ont prospéré dans ce tournoi sans le ballon, les EAU et le Qatar préférant renoncer à la possession du ballon et frapper au comptoir. Il est clair que les deux camps ne seront pas en mesure de le faire en demi-finale. Il sera donc intéressant de voir comment le tacticien vétéran abordera le match contre ses rivaux locaux.

Le Qatar, quant à lui, innove dans ce qui sera une première apparition dans les demi-finales de la Coupe d’Asie.

Contre toute attente, Al Annabi a écarté Son Heung-min et la Corée du Sud avant qu'Abdulaziz Hatem ait retrouvé le fond de la manche avec une frappe à longue distance pour les organisateurs de la Coupe du monde 2022. De nouveau, le Qatar a adopté une attitude similaire à la défense à tout prix similaire à celle que les EAU ont adoptée pour frustrer et ultimement tenir la Corée du Sud.

La victoire contre est encore soulignée par l'âge de l'équipe. Salem Al Hajri à 22 ans a réalisé une performance assurée au milieu du terrain, Tarek Salman, 21 ans, semblait plus habile que jamais, aux côtés de Bassem Al-Rawi, âgé de 21 ans. Bien que l’absence du défenseur d’Al Duhail soit un coup dur pour Al Anabi qui se prépare pour l’un des plus grands matches de son histoire. Bien que le retour d’Abdulkarim Hassan et d’Assim Madibo soit un soulagement pour Felix Sanchez.

Les chances ont toujours été contre le Qatar dans ce tournoi, compte tenu de la situation politique actuelle dans le Golfe. Cependant, vous devez reconnaître que Sanchez et son équipe se sont concentrés sur la tâche à accomplir et ont tout simplement joué au football. Nul doute que les jeux d’esprit et le bruit entourant le match contre les EAU s’intensifieront et, tout comme le match de l’Arabie Saoudite, Sanchez protégera sa jeune équipe. Peu importe le résultat, ils devraient être fiers de leur jeu et cela devrait être un gage de succès pour le cycle de la Coupe du monde.

Ce sera certainement une rencontre fascinante alors que les Émirats arabes unis affrontent le Qatar pour se qualifier pour la finale de la Coupe d'Asie.



