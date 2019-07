Pliskova through to Wimbledon round two

Third seed Karolina Pliskova made it through to the second round at Wimbledon, beating China's Zhu Lin 6-2, 7-6 (7/4) on Monday.

Czech former world number one Pliskova, fresh from winning the Eastbourne grass-court tournament, beat the world number 101 on the 4,000-seater Court Two.

She will face either Olympic champion Monica Puig of Puerto Rico or Slovakia's Anna Karolina Schmeidlova on Wednesday for a place in the last 32.

Women

1st rd

Elina Svitolina (UKR x8) bt Daria Gavrilova (AUS) 7-5, 6-0

Margarita Gasparyan (RUS) bt Anna-Lena Friedsam (GER) 6-4, 6-4

Marie Bouzkova (CZE) bt Mona Barthel (GER) 6-3, 6-3

Maria Sakkari (GRE x31) bt Bernarda Pera (USA) 7-6 (7/4), 6-3

Petra Martic (CRO x24) bt Jennifer Brady (USA) 3-6, 6-3, 6-4

Heather Watson (GBR) bt Caty McNally (USA) 7-6 (7/3), 6-2

Anett Kontaveit (EST x20) bt Shelby Rogers (USA) 6-0, 3-6, 6-4

Karolina Pliskova (CZE x3) bt Zhu Lin (CHN) 6-2, 7-6 (7/4)

Madison Keys (USA x17) bt Luksika Kumkhum (THA) 6-3, 6-2

Polona Hercog (SLO) bt Viktoria Kuzmova (SVK) 4-6, 7-6 (7/5), 7-5

Magdalena Rybarikova (SVK) bt Aryna Sabalenka (BLR x10) 6-2, 6-4

Sofia Kenin (USA x27) bt Astra Sharma (AUS) 6-4, 6-2

Dayana Yastremska (UKR) bt Camila Giorgi (ITA) 6-3, 6-3

Viktorija Golubic (SUI) bt Iga Swiatek (POL) 6-2, 7-6 (7/3)