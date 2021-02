Tennis: Australian Open men's draw

Draw for the Australian Open men's singles in Melbourne starting Monday (x denotes seeding):



Novak Djokovic (SRB x1) v Jeremy Chardy (FRA)

Frances Tiafoe (USA) v Stefano Travaglia (ITA)

Reilly Opelka (USA) v Lu Yen-hsun (TPE)

Albert Ramos-Vinolas (ESP) v Taylor Fritz (USA

Stan Wawrinka (SUI x17) v Pedro Sousa (POR)

Martin Fucsovics (HUN) v Marc Polmans AUS

Corentin Moutet (FRA) v John Millman (AUS)

Federico Coria (ARG) v Milos Raonic (CAN x14)

Gael Monfils (FRA x10) v Emil Ruusuvuori (FIN)

Yoshihito Nishioka (JPN) v Pedro Martinez (ESP)

Aljaz Bedene (SLO) v Alexander Bublik (KAZ)

Sergiy Stakhovsky (UKR) v Dusan Lajovic (SRB x23)

Adrian Mannarino (FRA x32) v Dennis Novak (AUT)

Moimir Kecmanovic (SRB) v Kamil Majchrzak (POL)

Taro Daniel (JPN) v Maxime Cressy (USA)

Marcos Giron (USA) v Alexander Zverev (GER x6)

Dominic Thiem (AUT x3) v Mikhail Kukushkin (KAZ)

Dominik Koepfer (GER) v Hugo Dellien (BOL)

Frederico Ferreira Silva (POR) v Nick Kyrgios (AUS)

Yasutaka Uchiyama (JPN) v Ugo Humbert (FRA x29)

Grigor Dimitrov (BUL x18) v Marin Cilic (CRO)

Alex Bolt (AUS) v Norbert Gombos (SVK)

Kimmer Coppejans (BEL) v Jiri Vesely (CZE)

Kei Nishikori (JPN) v Pablo Carreno Busta (ESP x15)

Denis Shapovalov (CAN x11) v Jannik Sinner (ITA)

Yuichi Sugita (JPN) v Bernard Tomic (AUS)

Damir Dzumhur (BIH) v James Duckworth (AUS)

Cedrik-Marcel Stebe (GER) v Felix Auger-Aliassime (CAN x20)

Benoit Paire (FRA x 25) v Egor Gerasimov (BLR)

Gianluca Mager (ITA) v Aslan Karatsev (RUS)

Federico Delbonis (ARG) v Juan Ignacio Londero (ARG)

Elias Ymer (SWE) v Diego Schwartzman (ARG x8)

Andrey Rublev (RUS x7) v Yannick Hanfmann (GER)

Thiago Monteiro (BRA) v Andrej Martin (SVK)

Li Tu (AUS) v Feliciano Lopez (ESP)

Sam Querrey (USA) v Lorenzo Sonego (ITA x31)

Casper Ruud (NOR x24) v Jordan Thompson (AUS)

Nikoloz Basilashvili (GEO) v Tommy Paul (USA)

Christopher O'Connell (AUS) v Jan-Lennard Struff (GER)

Radu Albot (MDA) v Roberto Bautista Agut (ESP x12)

David Goffin (BEL x13) v Alexei Popyrin (AUS)

Lloyd HARRIS (RSA) v Mikael Torpegaard (DEN)

Mackenzie McDonald (USA) v Marco Cecchinato (ITA)

Guido Pella (ARG) v Borna Coric (CRO x22)

Filip Krajinovic (SRB x28) v Robin Haase (NED)

Pablo Andujar (ESP) v Quentin Halys (FRA)

Roberto Carballes Baena (ESP) v Attila Balazs (HUN)

Vasek Pospisil (CAN) v Daniil Medvedev (RUS x4)

Stefanos Tsitsipas (GRE x5) v Gilles Simon (FRA)

Thanasi Kokkinakis (AUS) v Kwon Soon-woo (KOR)

Botic Van de Zandshhulp (NED) v Carlos Alcaraz (ESP)

Mikael Ymer (SWE) v Hubert Hurkacz (POL x26)

Karen Khachanov (RUS x19) v Aleksander Vukic (AUS)

Ricardas Berankis (LTU) v Sumit Nagal (IND)

Tomas Machac (CZE) v Mario Vilella Martinez (ESP)

Kevin Anderson (RSA) v Matteo Berrettini (ITA x9)

Fabio Fognini (ITA x16) v Pierre-Hugues Herbert (FRA)

Henri Laaksonen (SUI) v Salvatore Caruso (ITA)

Pablo Cuevas (URU) v Andreas Seppi (ITA)

Tennys Sandgren (USA) v Alex De Minaur (AUS x21)

Dan Evans (GBR x30) v Cameron Norrie (GBR)

Ilya Ivashka (BLR) v Roman Safiullin (RUS)

Michael Mmoh (USA) v Victor Troicki (SRB)

Laslo Djere (SRB) v Rafael Nadal (ESP x2)