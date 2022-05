Good news! Additional matches are available via beIN CONNECT | 2-week free trial

The non-stop sport continues* on beIN SPORTS with the EFL Championship promotion play-off final, as well as:

Copa Libertadores

Copa Sudamerica

Premier Padel

Rugby Sevens

EPCR Challenge and Champions Cup

Ligue 1 play-off

MLS

*Fixtures subject to change, please refer to our EPG for the most up-to-date TV schedule information and keep track of which additional matches are available on Xtra via CONNECT here.

**All times listed in AEST

Tuesday 24 May

Premier Padel Major: Rome Day 1, 1am beIN 1

Bundesliga play-off: Hamburg v Hertha Berlin, 4.30am beIN 2

SPFL: St Johnstone v Inverness, 4.45am beIN 2

Premier Padel Major: Rome Day 2, 7pm beIN 1

Wednesday 25 May

Copa Sudamericana: Santos v Banfield, 8.15am beIN 1

Copa Libertadores: Nacional v Bragantino, 8.15am beIN 2

Copa Libertadores: Velez v Estudiantes, 8.15am beIN 3

Copa Libertadores: Uni Catolica v Talleres, 10.30am beIN 1

Copa Libertadores: Palmeiras v Tachira, 10.30am beIN 2

Copa Libertadores: Flamengo v Cristal, 10.30am beIN 3

Copa Libertadores: Emelec v Independiente Petrolero, 10.30am beIN SPORTS CONNECT

Copa Sudamericana: Interncaional v 9 de Octubre, 10.30am beIN SPORTS CONNECT

Copa Sudamericana: Medellin v Guairena, 10.30am beIN SPORTS CONNECT

Copa Sudamericana: Defensa v Antofagasta, 10.30am beIN SPORTS CONNECT

Copa Sudamericana: LDU Quito v Goianiense, 10.30am beIN SPORTS CONNECT

Premier Padel Major: Rome Day 3, 7pm beIN 1

Thursday 26 May

Copa Libertadores: Colo-Colo v Fortaleza, 8am beIN 2

Copa Libertadores: River Plate v Allianza, 8am beIN 3

Copa Sudamericana: Sao Paulo v Ayacucho, 8.15am beIN 1

Copa Sudamericana: La Calera v UC, 8.15am beIN SPORTS CONNECT

Copa Sudamericana: Wanderers v Barcelona, 8.15am beIN SPORTS CONNECT

Copa Sudamericana: Lanus v Metropolitanos, 8.15am beIN SPORTS CONNECT

Copa Sudamericana: Jorge v Everton, 8.15am beIN SPORTS CONNECT

Copa Libertadores: At. Mineiro v Tolima, 10am beIN 2

Copa Libertadores: Del Valle v America MG, 10am beIN SPORTS CONNECT

Copa Libertadores: Penarol v Colon, 10am beIN 3

Copa Libertadores: Porteno v Olimpia, 10am beIN SPORTS CONNECT

Copa Sudamericana: Independiente v Caera, 10.30am beIN 1

Copa Sudamericana: La Guaira v Caballero, 10.30am beIN SPORTS CONNECT

Premier Padel Major: Rome Day 4, 7pm beIN 1

Friday 27 May

Ligue 1 Playoff: Auxerre v Saint-Etienne, 3am beIN 2

Copa Libertadores: Athletico PR v Caracas, 8am beIN 2

Copa Libertadores: Libertad v The Stronges, 8am beIN 3

Copa Sudamericana: Racing v River Plate, 8.15am beIN 1

Copa Sudamericana: Melgar v Cuiaba, 8.15am beIN SPORTS CONNECT

Copa Libertadores: BOCA v Cali, 10am beIN 3

Copa Libertadores: Corinthians v Always Ready, 10am beIN 2

Copa Sudamericana: Oriente v Fluminense, 10.30am beIN 1

Copa Sudamericana: Junior FC v Union, 10.30am beIN SPORTS CONNECT

Premier Padel Major: Rome QF, 8pm beIN 1

Saturday 28 May

Nurburgring: 24 hour Race, qualifying, 1.50am beIN 3

Premier Padel Major: Rome QF, 2am beIN 1

EPCR Challenge Cup Final: Lyon v Toulon, 5am beIN 2

World Sevens Series: London, Day 1 Session 1, 6pm beIN 2

Sunday 29 May

Nurburgring: 24 hour Race, Race, 1am beIN 3

League Two Playoff Final: Mansfield v Port Vale, 1am beIN 1

EPCR Champions CUp Final: Leinster v La Rochelle, 1.45am beIN 3

World Sevens Series: London Day 1 Super Session, 2am beIN 2

Premier Padel Major: Rome SF, 2am beIN SPORTS CONNECT

MLS: LAFC v San Jose, 8.10am beIN 2

MLS: NY Red Bulls v DC United, 9.10am beIN 1

MLS: Toronto v Chicago, 9.10am beIN SPORTS CONNECT

MLS: Colorado v Nashville, 11.10am beIN SPORTS CONNECT

MLS: Kansas v Vancouver, 11.10am beIN 1

MLS: Salt Lake v Houston, 11.40am beIN 2

World Sevens Series: London Day 2 Session 1, 6.20pm beIN 2

Monday 30 May

World Sevens Series: London Super Session, 1.30am beIN 2

EFL Championship Play-off Final: Nottingham Forest v Huddersfield, 1.30am beIN 3

Premier Padel Major: Rome Final, 2am beIN 1

Ligue 1: Playoff, St-Etienne v Auxerre, 3am beIN SPORTS CONNECT

MLS: Seattle v Charlotte, 11.55am beIN 1

Tuesday 31 May