Watch live this week on beIN SPORTS

MLS

ATP & WTA Hamburg

ATP & WTA Bastad

ATP & WTA Prague

CAF Confederations Cup

**All times listed in AEST

Tuesday 13 July

ATP Tennis: Hamburg Day 2, 8.30pm beIN 2

WTA Tennis: Bastad Day 2, 9pm beIN 1

Wednesday 14 July

Scottish League Cup: Hearts v Cove, 4.45am beIN 2

Copa Libertadores: Boca v Atletico MG, 8.15am beIN 1

Copa Libertadores: Cerro v Fluminense, 8.15am beIN 2

Copa Sudamericana: LDU Quito v Gremio, 8.15am beIN 3

Copa Libertadores: Sao Paulo v Racing, 10.30am beIN 3

Copa Sudamericana: Cali v Athletico PR, 10.30am beIN 2

WTA Tennis: Bastad Day 3, 7pm beIN 2

ATP Tennis: Hamburg Day 3, 8.30pm beIN 1

Thursday 15 July

Copa Libertadores: Velez v Barcelona, 8.15am beIN 2

Copa Libertadores: UC v Palmeiras, 8.15am beIN 1

Copa Sudamericana: Cristal v Arsenal, 8.15am beIN 3

Copa Libertadores: River Plate v Argentinos, 10.30am beIN 1

Copa Libertadores: Defensa v Flamengo, 10.30am beIN 2

Copa Sudamericana: Del Valle v Bragantino, 10.30am beIN 3

Copa Sudamericana: Junior v Libertad, 10.30am beIN SPORTS CONNECT

WTA Tennis: Prague Day 1, 6pm beIN 3

WTA Tennis: Bastad Day 4, 7pm beIN 2

WTA Tennis: Budapest Day 1, 7pm beIN SPORTS CONNECT

WTA Tennis: Lausanne Day 1, 8pm beIN SPORTS CONNECT

ATP Tennis: Hamburg Day 4, 8.30pm beIN 1

Friday 16 July

Copa Sudamericana: Santos v Independiente, 8.15am beIN 2

Copa Libertadores: Olimpia v Internacional, 10.30am beIN 1

Copa Sudamericana: Nacional v Penarol, 10.30am beIN 2

Copa Sudamericana: Tachira v Rosario, 10.30am beIN 3

WTA Tennis: Prague Day 2, 6pm beIN 3

WTA Tennis: Bastad Day 5, 7pm beIN 2

WTA Tennis: Budapest Day 2, 7pm beIN SPORTS CONNECT

WTA Tennis: Lausanne Day 2, 8pm beIN SPORTS CONNECT

ATP Tennis: Hamburg Day 5, 8.30pm beIN 1

Saturday 17 July

WTA Tennis: Prague Day 3, 6.30pm beIN 3

WTA Tennis: Lausanne Day 3, 7pm beIN SPORTS CONNECT

WTA Tennis: Bastad Day 6, 9pm beIN 2

ATP Tennis: Hamburg Day 6, 9.30pm beIN 3

WTA Tennis: Budapest Day 3, 11.30pm beIN 3

Sunday 18 July

CAF Champions League Final: Kaizer v Ahly, 5am beIN 2

MLS: NY Red Bulls v Inter Miami, 9.10am beIN 3

MLS: Philadelphia v DC United, 9.40am beIN SPORTS CONNECT

MLS: Toronto v Orlando, 9.40am beIN SPORTS CONNECT

MLS: Columbus v NYCFC, 9.40am beIN SPORTS CONNECT

MLS: Nashville v Chicago 10.40am beIN 2

MLS: Colorado v San Jose, 11.10am beIN 3

MLS: Vancouver v LA Galaxy, 12.10pm beIN SPORTS CONNECT

MLS: LAFC v Real Salt Lake, 12.40pm beIN 2

MLS: Portland v Dallas, 12.40pm beIN SPORTS CONNECT

WTA Tennis: Lausanne Day 4, 9pm beIN SPORTS CONNECT

WTA Tennis: Prague Day 4, 9pm beIN 2

ATP Tennis: Hamburg Day 7, 9.30pm beIN 1

WTA Tennis: Bastad Day 7, 10pm beIN 3

Monday 19 July

Scottish League Cup: Ross County v Dundee, 12am beIN 2

WTA Tennis: Budapest Day 4, 1am beIN 1

ATP Tennis: Gstaad Day 1, 8.30pm beIN 1

Tuesday 20 July