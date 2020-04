beIN's BUMPER TV listing during the break

SUBSCRIBE TO beIN SPORTS TO ACCESS THE WORLD'S BIGGEST NAMES IN THE BEST LEAGUES

GOOD NEWS! ADDITIONAL MATCHES ARE AVAILABLE VIA BEIN CONNECT

As the sporting world takes a break amid the coronavirus pandemic, beIN will bring you the best that sport has to offer, across its three channels- beIN 1, beIN 2 and beIN 3, and streaming product beIN SPORTS CONNECT.

Over the next seven days we'll have: features on football's greatest clubs and players; replays of some classic derbies; A special feature on Ashleigh Barty plus much more!

beIN SPORTS 1

Friday 24 April

12am-5:30am: Derby della Madonnina: Inter vs Milan

5:30am-6AM: The Keys and Gray Show: Ep. 21

6am-6:30am: 250 Great Goals

6:30am-7am: 500 Great Goals

7am-7:30am: Sports Burst: Ep. 18

7:30am-8am: The Key sand Gray Show: Ep. 22

8am-12pm: Bundesliga The Best Tricks Record Holders Andreas Herzog Lothar Matthäus Top 11: Strikers of the 90's Bundesliga Weekly: Ep. 38 The Best Goals: Wolfsburg The Best Tricks Record Holders

12pm-12:30pm: The Keys and Gray Show: Ep. 22

12:30pm-6pm: El Derbi Madrileno: Atletico vs Real Madrid

6pm-6:30pm: Sports Burst: Ep. 19

6:30pm-7pm: The Keys and Gray Show: Ep. 22

7pm-11pm: Football’s Greatest Clubs Atletico vs Real Madrid 2009/2010 Real Madrid vs Atletico 2009/2010 Atletico vs Real Madrid 2011/2012 Episode Number 19 Episode Number 22 Real Madrid 50s & 60s Barcelona '90s/'00s/'10s Juventus '80s Ajax '70s Red Star Belgrade '90s Real Madrid Galacticos



Bayern Munich '70s AC Milan '80s/'90s

11pm-11:30pm: The Keys and Gray Show: Ep. 22

11:30pm-12am: Sports Burst: Ep. 19

Saturday 25 April

12am-1:45am: El Derbi Madrileno: Atletico vs Real Madrid

1:45am-2am: Quarantine Catch-Up: Maty Ryan

2am-4am: Live: FIFA eNations: Day 1

4am-5:45am: El Derbi Madrileno: Atletico vs Real Madrid

5:45am-6am: Quarantine Catch-Up: Maty Ryan

6am-7am: Football Funnies

7am-7:30am: Sports Burst: Ep. 19

7:30am-8am: The Keys and Gray Show: Ep. 23

8am-10am: Football’s Greatest Clubs Juventus '80s AC Milan '80s/'90s Benifica '60s Red Star Belgrade '90s

10am-11am: Ultimate Football

11am-12:50pm: Magic of El Classico: 2018

12:50pm-1:20pm: Stars of El Classico: Carles Puyol

1:20pm-5:20pm: Magic of El Classico 2012/2013 Camp Nou

5:30pm-6pm: Stars of El Classico: Ronaldo Nazario

6pm-6:30pm: Sports Burst: Ep. 20

6:30pm-7pm: The Keys and Gray Show: Ep. 23

7pm-9pm: FIFA eNations: Day 2

9pm-9:30pm: Sports Burst: Ep. 20

9:30pm-10pm: The Keys and Gray Show: Ep. 23

10pm-12am: Live: FIFA eNations

Sunday 26 April

12am-1:45am: Magic of El Classico: Barcelona vs Real Madrid 2018/2019

1:40am-2am: LaLiga: One Club Men

2am-2:30am: Stars of El Classico: Charles Puyol

2:30am-3am: Temples of Sport: Camp Nou

3am-7:45am: Live: Kick COVID FIFA20

7:45am-8am: Quarantine Catch-Up: Mat Ryan

8am-11am: Football’s Greatest Marcel Desailly Lothar Matthaus Ian Rush David Villa Carles Puyol Cafu

11am-3:45pm: Kick COVID FIFA20

3:45pm-4pm: Quarantine Catch-Up: Mat Ryan

4pm-6pm: FIFA eNations: Day 2

6pm-7:45pm: Magic of El Classico: Real Madrid vs Barcelona 2016/2017

7:45pm-8:15pm:Stars of El Classico: Fernando Hierro

8:15pm-10pm:Magic of El Classico: Barcelona vs Real Madrid 2003/2004

10pm-10:30pm: Stars of El Classico: Carles Puyol

10:30pm-12:10am: Magic of El Classico: Real Madrid vs Barcelona 2005/2006

Monday 27 April

12:10am-3am: Chelsea TV Chelsea Tv Inside Chelsea

3am-7am: Live: Kick COVID FIFA20

7am-8:45am: Magic of El Classico: Real Madrid vs Barcelona 2016/2017

8:45am-9:15am: Stars of El Classico: Fernando Hierro

9:15am-11am: Magic of El Classico: Barcelona vs Real Madrid 2003/2004

11am-11:30am: Stars of El Classico: Carles Puyol

11:30am-1:10pm: Magic of El Classico: Valencia vs Real Madrid 2010/2011

1:10pm-1:45pm: LaLiga: Argentines

1:45pm-2pm: LaLiga: Necessary Rivals

2pm-5:45pm: Kick COVID FIFA20

5:45pm-6pm: LaLiga: Legendary Staduims

6pm-7pm: ALL at Home PSG Gaming Cup

7pm-12am: Football Icons: Cristiano Ronaldo

Tuesday 28 April

12am-1:40am: LaLiga Classics: Valencia vs Real Madrid 2010/2011

1:40am-2:20am: LaLiga Files

2:20am-4am: LaLiga Classic: Sociedad vs Athletic 2011/2012

4am-4:30am: LaLiga Files

4:30am-6:15am: LaLiga Classic: Sevilla vs Valencia 2012/2013

6:15am-7am: LaLiga Files

7am-7:30am: LaLiga Nations: Argentines

7:30am-8am: The Keys and Gray Show: Ep. 24

8am-12pm: Football Icons: Cristiano Ronaldo

12pm-12:30pm: The Keys and Gray Show: Ep.24

12:30pm-5:45pm: Le Classique PSG v Marseille Marseille v PSG PSG v Marseille

5:45pm-6pm: The History of PSG

6pm-6:30pm: Sports Burst: Ep. 21

6:30pm-7pm: The Keys and Gray Show: Ep 24

7pm-7:30pm: Inside Serie A

7:30pm-11pm: Suberclub – Roma Rome Derby Cafu Roma vs Juventus Roma vs Lazio Roma Juventus

11pm-11:30pm: The Keys and Gray Show: Ep. 24

11:30pm-12am: Sports Burst: Ep. 21

Wednesday 29 April

12am-5:15am: Le Classique PSG vs Marseille (Quarter Final 3) Marseille vs PSG PSG vs Marseille

5:15am-5:30am: The History of PSG

5:30am-6am: The Keys and Gray Show: Ep. 24

6am-7am: 500 Great Goals

7am-7:30am: Sports Burst: Ep. 21

7:30am-8am: The Keys and Gray Show: ep. 25

8am-8:30am: Inside Serie A

8:30am-12pm: Superclub Roma Rome Derby Cafu Roma v Juventus Roma vs Lazio Roma vs Juventus

12pm-12:30pm: The Keys and Gray Show: Ep. 25

12:30pm-4pm: Rivierderby Schalke vs Dortmund Dortmund vs Schalke

4pm-4:15pm: The Best Goals: Dortmund

4:15pm-6pm: Revierderby: Schalke vs Dortmund

6pm-6:30pm: Sports Burst: Ep. 22

6:30pm-7pm: The Keys and Gray Show: Ep. 25

7pm-7:45pm: LaLiga Files

7:45pm-8pm: LaLiga: Legendary Stadiums

8pm-8:30pm: Footballs Greatest: Andres Iniesta

8:30pm-9pm: LaLiga Nations: UK & Ireland

9pm-9:30pm: LaLiga: Top Vintage Goals 2

9:30pm-10pm: LaLiga World

10pm-10:30pm: LaLiga Classic: Atletico vs Real Madrid

10:30pm-11pm: LaLiga Classic: Barcelona vs Real Madrid

11pm-11:30pm: The Keys and Gray Show: Ep. 25

11:30pm-12pm: Sports Burst: Ep. 22

Thursday 30 April

12am-3:30am: Rivierderby Schalke vs Dortmund Dortmund vs Schalke

3:30am-3:45am: The Best Goals: Dortmund

3:45am-5:30am: Revierderby: Schalke vs Dortmund

5:30am-6am: The Keys and Gray Show: Ep. 25

6am-7am: 500 Great Goals

7am-7:30am: Sports Burst: Ep. 22

7:30am-8am: The Keys and Gray Show: Ep 26

8am-8:45am: LaLiga Files

8:45am-9am: LaLiga: Legendary Stadiums

9am-9:30am: Football’s Greatest: Andres Iniesta 9:30am-10am: LaLiga Nations: UK & Ireland

10am-12pm: LaLiga Top Vintage Goals 2 Stay At Home 3 Classic: Atletico vs Real Madrid Classic: Barcelona vs Real Madrid

12pm-12:30pm: The Keys and Gray Show: Ep. 26

12:30pm-6pm: Derby della Madonnina Inter vs Milan Milan vs Inter Inter vs Milan

6pm-6:30pm: Sports Burst: Ep. 23

6:30pm-7pm: The Keys and Gray Show: Ep. 26

7pm-11pm: Bundesliga The Bayern Treble The Best Goals: Bayern Wolfsburg vs Bayern St. Pauli vs Bayern Roots Bundesliga Weekly Top11: Birds of Paradise Best Saves of the 90's

11pm-11:30pm: The Keys and Gray Show: Ep. 26

11:30pm-12am: Sports Burst: Ep.23

beIN SPORTS 2

Friday 24 April

12am-5am: Tournoi de France 2020 France vs Canada Netherlands vs Brazil Canada vs Netherlands

5am-5:30am: Sporting Greats: Mia Hamm

5:30am-6am: 250 Great Goals

6am-7:50am: SPFL: Hearts vs Hibernian

7:50am-11:30am: EFL Hull vs Swansea Sheff Wed vs Bristol City

11:30am-12pm: Sporting Greats: Mal Meninga

12pm-5:30pm: Tournoi de France 2020 France vs Brazil Brazil vs Canada France vs Netherlands

5:30pm-6pm: Sporting Greats: Mia Hamm

6pm-6:30pm: Sporting Rivalries: The Ashes

6:30pm-7pm: Temples of Sport: MCG

7pm-10:30pm: Cricket’s Greatest Shane Warne Glenn McGrath Steve Waugh Dennis Lillee Don Bradman Adam Gilchrist Allan Border

10:30pm-12am: PSL Highlights Shane Watson Ben Dunk Chris Lynn



Saturday 25 April

12am-6am: Cricket’s Greatest Shane Warne David Gower Sunil Gavaskar Michael Holding Richard Hadlee Wasim Akram Allan Donald Garfield Sobers Imran Khan Sachin Tendulkar Muttiah Muralitharan Graham Gooch

6am-6:30am: Sporting Rivalries: The Ashes

6:30am-10:30am: Cricket’s Greatest Aussies MCG Shane Warne Glenn McGrath Steve Waugh Dennis Lillee Don Bradman Adam Gilchrist Allan Border

10:30am-12am: PSL T20 Highlights Multan vs Quetta: Shane Watson Lahore v Karachi: Ben Dunk Lahore v Multan: Chris Lynn

12pm-6pm: Chelsea TV Premier League Years 04/05 Premier League Years 05/06 Premier League Years 06/07 Premier League Years 07/08 Premier League Years 08/09 Premier League Years 09/10 Best of: Lampard Chelsea vs Liverpool Best of: Joe Cole UCL: Greatest Goals

6pm-6:30pm: Temples of Sport: Anfield

6:30pm-7pm Football’s Greatest: Steven Gerrard

7pm-12am: Liverpool YNWA Man Utd vs Liverpool Liverpool vs Everton Liverpool '70's/'80s Ian Rush Man Utd v Liverpool Anfield



Sunday 26 April

12:20am-12:40am: MLS: Soccer & LGBTQ Pride

12:40am-5:40am: Aussie’s Abroad Martin Boyle Jackson Irvine Massimo Juongo

5:40am-11:30am: Liverpool YNWA Anfield Steven Gerrard Man Utd vs Liverpool Liverpool vs Everton Liverpool '70's/'80s Ian Rush Man Utd v Liverpool

11:30am-6:30pm: MLS Hell is Real LA Galaxy vs LAFC El Trafico LA Galaxy vs Orlando Movement: Soccer & LGBTQ Pride LA Galaxy vs Sporting KC Rampton

6:30pm-8pm: Arsenal TV: Season Review 88/89 8pm-8:30pm: Football’s Greatest: Arsenal '03/04

8:30pm-10:30pm: Arsenal TV: Arsenal vs Tottenham

10:30pm-11:30pm: Football’s Greatest Dennis Bergkamp Thierry Henry

11:30pm-12pm: Arsene Wenger: On The Record

Monday 27 April

12am-5:45am: MLS LA Galaxy vs LAFC LA Galaxy vs Orlando LA Galaxy vs Sporting KC The Beckham Effect

5:45am-6am: Carabao Cup Classic: Arsenal vs Man City

6am-9am: Arsenal TV Season Review 88/89 Season Review 95/96 Arsenal '03/04

9am-11am: Football’s Greatest Dennis Bergkamp Thierry Henry Patrick Vieira



11am-12pm: Football Rivalries: North London & Croatia

12pm-1:30pm: Arsenal TV Season Review 95/96

1:30pm-3pm: Football’s Greatest Dennis Bergkamp Thierry Henry Arsenal '03/04

3pm-4:50pm: Arsenal TV: Everton vs Arsenal

4:50pm-5:20pm: Footballs Greatest: Patrick Vieira

5:20pm-7:10pm: Arsenal TV Arsenal vs Swansea Season Review 97/98

9pm-11:50pm: Liverpool TV Liverpool vs Tottenham Bayern vs Liverpool

11:50am-12:25am: In Conversation: Klopp & Wenger

Tuesday 28 April

12:25am-12:55am: LFC TV: Paisley's Statue

12:55am-1:25pm: Sporting Rivalries: Old Firm & Prague

1:25pm-6am: Football Rivalries Milan & Rome North London & Croatia Clasico & Athens Superclasico & Viena

6am-7:50am: Arsenal TV: Season Review 97/98

7:50am-10:40am: LFC TV Liverpool vs Tottenham Bayern vs Liverpool

10:40am-11:40am: Football’s Greatest Steven Gerrard Liverpool '70's/'80s

11:40am-6pm: MLS Wayne Roomey: DC United vs Portland MLS The Movement: Soccer in DC Wayne Rooney: DC United vs Atlanta Hell is Real Wayne Rooney: DC United vs Orlando

6pm-6:30pm: Temples of Sport : Wembley

6:30pm-11:20pm: EFL Playoffs Newport vs Tranmere Charlton vs Sunderland Aston Villa vs West Brom Derby vs Leeds West Brom vs Aston Villa Leeds vs Derby Derby vs Aston Villa

11:20pm-11:50pm: Temples of Sport: Wembley

11:50pm-12:05am Carabao Cup Classic: Liverpool vs Chelsea

Wednesday 29 April

12:05am-5am: Copa America Brazil vs Paraguay Venezuela vs Argentina Colombia vs Chile Uruguay vs Peru Brazil vs Argentina Chile vs Peru Argentina vs Chile Brazil vs Peru

5am-5:30am: Temples of Sport: Maracana

5:30am-6am: Football’s Greatest Clubs: Manchester United '90s

6am-6:30am: Temples of Sport: Wembley

6:30am-11:20am: EFL Playoffs Newport vs Tranmere Charlton vs Sunderland Aston Villa vs West Brom Derby vs Leeds West Brom vs Aston Villa Leeds vs Derby Derby vs Aston Villa

11:20am-12:20pm: Temples of Sport Wembley Anfield

12:20pm—3:30pm: Chelsea TV Best of: Joe Cole Premier League Years 09/10 Chelsea vs Crystal Palace The Pride: Ruben Loftus-Cheek

3:20pm-5:10pm: Arsenal TV: Season Review 97/98

5:10pm-5:40pm: Football’s Greatest: Dennis Bergkamp

5:40pm-10pm: Chelsea TV Best of: Lampard 2 Best of: Joe Cole Premier League Years 08/09 Inside Chelsea Chelsea vs Crystal Palace Premier League Years 09/10 The Pride: Ruben Loftus-Cheek Best of: Lampard 2

10pm-12am: Football’s Greatest Chelsea '00s Didier Deschamps Marcel Desailly Gianluca Vialli



Thursday 30 April

12am-12:30am: Temples of Sport: Wembley

12:30am-5am: EFL Playoffs Newport vs Tranmere Charlton vs Sunderland Aston Villa vs West Brom Derby vs Leeds West Brom vs Aston Villa Leeds vs Derby Derby vs Aston Villa

5am-6am: Temples of Sport Wembley Camp Nou

6am-10am: Chelsea TV Best of: Joe Cole Premier League Years 08/09 Inside Chelsea Chelsea vs Crystal Palace Premier League Years 09/10 The Pride: Ruben Loftus-Cheek Best of: Lampard 2

10am-11:50am: Arsenal TV: Season Review 97/98

11:50am-5:50pm: Carabao Cup Man Utd vs Derby Liverpool vs Chelsea Tottenham vs Watford Leicester vs Man City Middlesbrough vs Burton Chelsea vs Bournemouth Arsenal vs Tottenham Tottenham vs Chelsea Man City vs Burton Burton vs Man City Chelsea vs Tottenham Man City vs Chelsea

5:50pm-12:15am: Aussies Abroad Aaron Mooy Matt Leckie Mile Jedinak



beIN SPORTS 3

Friday 24 April

12am-2:45am: Fed Cup 1st Round Semi-Final Final

2:45am-4:35am: Davis Cup Highlights Qualifiers Finals

4:35am-5:30am: Fed Cup Highlights: Qualifiers

5:30am-6am: Sporting Greats: Roger Federer

6am-12pm: Pedal Power Carl Frampton & Chris Hoy Mark Cavendish Port to Port Newcastle Greg Lemond Cape to Cape Bernard Hinault The Pioneer Eddy Merckx Alpe d'Huez

12pm-4:30pm: Golfing Greats Gary Player Jack Nicklaus Seve Ballesteros Sir Nick Faldo Arnold Palmer St Andrews Royal Birkdale The Big Three Tom Watson

4:30pm-6pm: My Sporting Moment Angel Di Maria & Annika Sorenstam Francesco Molinari & Allyson Felix Stuart Broad & James Haskell

6pm-12:10am: Rugby Rivalries Wales v South Africa Sir Gareth Edwards Wales vs South Africa South Africa v New Zealand Wales vs South Africa



Saturday 25 April

12:10am-1:40am: A Perfect Ten: Dan Carter

1:40am-3:13am: The Gat-Trick

3:15am-5:15am: Sporting Greats Sean Fitzpatrick Mal Meninga Brian O'Driscoll Dan Carter

5:15am-5:30am: Best of 6 Nations: Best Tries of 6 Nations

5:30am-6am: Sporting Greats: Mal Meninga

6am-7:40am: Rugby Rivalries: Wales v South Africa

7:40am-8:10am: Sporting Greats: Sir Gareth Edwards

8:10am-9:50am: Rugby Rivalries Wales vs South Africa

9:50am-12:20pm: Sporting Rivalries: South Africa v New Zealand

10:20am-12:10pm: Rugby Rivalries: Wales vs South Africa

12:10-12:40pm: G Series: End of Season Review

12:40pm-1:40pm: Ferrari Challenge Highlights: Le Mans

1:40pm-2:20pm: FIA Truck Racing: Slovakiaring

2:20pm-2:40pm: FIA Formula Regional Hungaroring

2:40pm-3:40pm: DTM Highlights: Zolder

3:40pm-4:10pm: Racing Files: Monaco Grand Prix

4:10pm-5pm: The Hell

5pm-6pm: Sporting Greats Colin McRae Carl Fogarty

6pm-11:50pm: Wallabies Winning Scotland v Wallabies Wales v Wallabies Italy v Wallabies

11:50pm-12am: Six Nations: Scotland vs England

Sunday 26 April

12am-6am: Sporting Greats Edwin Moses Sergey Bubka Carl Lewis Haile Gebrselassie Heike Dreschler Michael Johnson Daley Thompson Jesse Owens Paula Radcliffe Mo Farah Coe v Ovett Kelly Holmes

6am-7am: Ferrari Challenge Highlights: Le Mans

7am-7:30am: FIA Truck Racing: Slovakiaring

7:30am-8am: FIA Formula Regional: Hungaroring

8am-9am: DTM Higglights: Zolder

9am-9:30am: Racing Files: Monaco Grand Prix

9:30am-10:20am: The Hell: Ep. 4

10:20am-11:30am: Goodwood Racing: 77th Members Meeting Highlights

11:30am-6pm: WTA My Story: Ashleigh Barty



Barty: Rivals – Barty vs Sofia Kenin My Story: Sofia Kenin Barty: Rivals – Barty vs Sofia Kenin My Story: Ashleigh Barty My Story: Sofia Kenin WTA Big Ten Highlights: Toronto WTA Big Ten Highlights: Wuhan My Story: Karolina Pliskova WTA All Access

6pm-11pm: Sporting Records Age Career Distance Fastest First Greatest Highest Medal Team Time

11pm-12am: My Sporting Moment Blake & Adlington Broad & Heskell



Monday 27 April

12am-4:25am: Shotgun World Champion Trap Mixed Skeet Men Skeet Mixed Skeet Women

4:25am-5:30am: ISSF Shooting World Cup: Final 50m Rifle 3 Positions Women

5:30am-6am: Sporting Greats: Babe Ruth

6am-7am: My Sporting Moment Christian Fuchs & Christine Ohuruogu Francesco Molinari & Allyson Felix

7am-12pm: Sporting Records Age Career Distance Fastest First Greatest Highest Medal Time

12pm-6pm: WTA WTA Finals: Doubles Semi Final WTA Fiaals: Doubles Semi Final WTA Finals: Doubles Final My Story: Dayana Yastremska WTA Big Ten Highlights: Shenzen WTA Big Ten Highlights: Doha

6pm-12am: Olympic Gold Nadia Comaneci Carl Lewis Rafael Nadal Usain Bolt Ian Thorpe Michael Johnson Mark Spitz Jesse Owens Daley Thompson Steve Redgrave Mo Farah Heike Dreschler



Tuesday 28 April

12am-12:30am: Temples of Sport: Ascot

12:30am-2:15am: CHI Al Shaqab: CDI5* Dressage

2:15am-2:45am: Sporting Greats: Lester Piggott

2:45am-5:40am: CHI AlShaqab: CSI5* Show Jumping

5:40am-6:10am: Sporting Greats: AP McCoy

6:10am-12:10pm: Olympic Gold Nadia Comaneci Carl Lewis Rafael Nadal Usain Bolt Muhammad Ali Michael Johnson Mark Spitz Jesse Owens Daley Thompson Steve Redgrave Mo Farah Ian Thorpe

12:10am-2pm: Test Rugby: England vs Barbarians

2pm-2:10pm: Six Nations Mini: France vs England

2:20pm-4pm: Test Rugby: France vs Scotland

4pm-4:10pm: Six Nations Mini: Scotland vs France

4:10pm-6pm: Test Rugby: Wales vs Barbarians

6pm-12am: WTA My Story: Ashleigh Barty Barty Rivals: Final - Barty v Pliskova My Story: Karolina Pliskova Barty Rivals: Barty v Pliskova My Story: Ashleigh Barty WTA Big Ten Highlights: Miami WTA Big Ten Highlights: Shenzen My Story: Karolina Pliskova



Wednesday 29 April

12am-6am: World Aquabike Season Preview GP of Portugal GP of Italy GP of Qingdao GP of Sharjah Season Review

6am-12:30pm: WTA My Story: Ashleigh Barty Barty Rivals: Final - Barty v Pliskova My Story: Karolina Pliskova Barty Rivals: Barty v Pliskova My Story: Ashleigh Barty WTA Big Ten Highlights: Miami WTA Big Ten Highlights: Shenzen My Story: Karolina Pliskova WTA All Access

12:30pm-5:30pm: My Sporting Moment Yohan Blake & Rebecca Adlington Carl Frampton & Chris Hoy Angelique Kerber & Emmerson Boyce Francesco Molinari & Allyson Felix Stuart Broad & James Haskell Dani Alves & Kate Richardson-Walsh Carli Lloyd & Christian Taylor Christian Fuchs & Christine Ohuruogu Bryan Habana & Alistair Brownlee Angel Di Maria & Annika Sorenstam

5:30pm-12am: Rugby: Best of Ireland Brian O'Driscoll Ireland v Wallabies Jacob Stockdale - History Maker Ireland vs South Africa Ireland vs Wales Ireland vs All Blacks



Thursday 30 April