Atletico Madrid confirmed Manchester City has paid Rodri's release clause, with the midfielder set to join the Premier League champion.

El Manchester City deposita en LaLiga el importe de la cláusula de rescisión de Rodrigo, que extingue de forma unilateral su contrato con nuestro club.

