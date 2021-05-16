Donnarumma delivers but Milan draws blank May 16, 2021 22:52 2:47 min Milan missed the chance to guarantee itself a place in next season's Champions League as it was held to a 0-0 draw by Cagliari. News Cagliari AC Milan Football Serie A -Latest Videos 3:51 min Serie A: Benevento v Crotone 3:53 min Serie A: Parma v Sassuolo 4:13 min Serie A: Fiorentina v Napoli 4:30 min Poch urges PSG to believe as title race ramps up 2:47 min Serie A: AC Milan v Cagliari 1:29 min LaLiga: Real Sociedad v Valladolid 1:28 min LaLiga: Alaves v Granada 1:27 min LaLiga: Villarreal v Sevilla 1:31 min LaLiga: Real Betis v Huesca 1:28 min LaLiga: Valencia v Eibar