🚨Kick-off is about to get underway in the #DerbydItalia! Tune into beIN 3 RIGHT NOW for @Inter_en πŸ†š @juventusfcen!



πŸ“Ί Watch LIVE on beIN via @Foxtel, @kayosports, Fetch & beIN CONNECT πŸ‘‰ https://t.co/dR3JmGUdy7#SerieA #InterJuventus #InterJuve pic.twitter.com/lEWA0V7jTD