Hansi Flick will remain interim Bayern Munich coach for at least the rest of 2019, CEO Karl-Heinz Rummenigge announced.

"#Flick hat eine imponierende Vorstellung von Training und Taktik. Er hat einen sehr guten Umgang mit den Spielern, zudem gefällt uns sein sympathisches Auftreten."



In Flick's first Bundesliga match in charge of the Bavarian giant, he orchestrated a 4-0 demolition of Der Klassiker rival Borussia Dortmund.

The former assistant to sacked Niko Kovac comes highly-recommended from Germany coah Joachim Low.

