كيروش يبدي إعجابه بفعاليات اليوم الرياضي في دولة قطر من قبل beIN SPORTS February 15, 2023 19:48 0:53 دقيقة البرتغالي كارلوس كيروش مدربُ المنتخب القطري الجديد أبدى إعجابَه بما رآه من فعاليات ومشاركات من مختلف أطيافِ المجتمع في اليوم الرياضي نتابع تصريحَه من حساب أكاديمية أسباير في أنستغرام. تقارير إخبارية كارلوس كيروش منتخب قطر -آخر الفيديوهات 1:22 دقيقة هالاند: اعتبرونا خارج المنافسة بعد خسارة توتنهام 0:53 دقيقة كيروش يبدي إعجابه بفعاليات اليوم الرياضي في قطر 1:42 دقيقة السد يواصل انتصاراته وهدف مذهل لعمر السومة 4:51 دقيقة شفيونتيك دون عناء إلى ربع النهائي 0:32 دقيقة بيغولا إلى ربع النهائي 0:40 دقيقة الكاف يتمسك بإقامة مباراة الهلال والأهلي دون جمهور 0:39 دقيقة غوف إلى ربع نهائي بطولة قطر توتال إنرجيز المفتوحة 0:47 دقيقة المنتخب المغربي يواجه نظيره البرازيلي وديا في طنجة 0:31 دقيقة لقاء مرتقب بين الركراكي ودياز 1:32 دقيقة فريق مرسيدس يكشف عن سيارته للموسم الجديد