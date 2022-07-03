غروينويغن يفوز بالمرحلة الثالثة من طواف فرنسا من قبل beIN SPORTS July 3, 2022 19:57 0:37 دقيقة فاز الدراج الهولندي ديلان غروي نويغن بالمرحلة الثالثة من طواف فرنسا للدراجات الهوائية، فيما احتفظ البلجيكي فاوت فان آرت بصدارة الترتيب العام. تقارير إخبارية الدراجات الهوائية طواف فرنسا للدراجات -آخر الفيديوهات 5:42 دقيقة سينر يفوز على ألكاراث بصعوبة 0:37 دقيقة غروينويغن يفوز بالمرحلة الثالثة من طواف فرنسا 0:39 دقيقة تقارير: إيسكو يريد التعاقد مع إشبيلية 0:33 دقيقة ليفربول يضم كارفاليو إلى صفوفه قادماً من فولهام 1:06 دقيقة ماريا تطيح بأوستابنكو وتواجه نيمير في الدور المقبل 0:37 دقيقة غوفان يضرب موعداً مع نوري في ربع نهائي ويمبلدون 0:30 دقيقة ساينس يفوز بجائزة بريطانيا الكبرى 0:41 دقيقة "كاف" يقرر تأجيل أمم إفريقيا 2023 حتى يناير 2024 0:52 دقيقة لوس أنجليس أف سي يخسر أمام فانكوفر 0:34 دقيقة أنس جابر تسعى للعبور إلى ربع النهائي