ورغم فوزِ البريطاني مارك كافنديتش بالمرحلة الأخيرة التي امتدت لمئة وستة وعشرين كليومترا في توقيتٍ قدره ساعتان وثمانٌ وأربعون دقيقة ً وستٌ وعشرون ثانية، نجح البطلُ السلوفيني في الحفاظ على صدارته للترتيب العام متقدما على البريطاني غرينت توماس.