وتقدّم الحضور الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى جانب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وتشارك في دورة ألعاب البحر المتوسط "وهران 2022" 26 دولة في 24 رياضة مختلفة يتنافس فيها 3390 رياضي ورياضية سيتنافسون في 244 مسابقة وحدث رياضي.

وستستمر دورة ألعاب البحر المتوسط حتى السادس من تموز/يوليو القادم.

والنسخة الحالية هي التاسعة عشرة من ألعاب البحر المتوسط وهي المرة الثانية التي تستضيف فيها الجزائر هذه الألعاب وكانت الأولى عام 1975.

وانطلقت النسخة الأولى من ألعاب البحر المتوسط عام 1951 في مدينة الإسكندرية المصرية.

حفل مبهر

وبدأ الحفل المبهر بالألعاب النارية التي انطلقت فوق الملعب الأولمبي الجديد في وهران والذي أطلق عليه ملعب "ميلود هدفي" نسبة إلى نجم الكرة الجزائرية الراحل ابن مدينة وهران الذي توفي في السابع عشر من حزيران/يونيو عام 1994.

وصاحبت الموسيقى التي عزفتها الفرقة الأوركسترالية الجزائرية دخول المجاميع إلى أرض الملعب في مشهد رائع ومهيب.

وتحولت أرضية الملعب الأولمبي عقب ذلك إلى شاشة سينمائية تعرض صور خلابة لمدينة وهران التاريخية مصحوبة بعدد من الأغاني الجزائرية الشهيرة.

وشهد الحفل أيضاً إشارة إلى الاحتفال بذكرى استقلال الجزائر الستين قبل أن يتم عزف النشيد الوطني الجزائري مصحوباً برفع علم الجزائر فوق أرض الملعب.

وبعد ذلك بدأت أعلام الدول الستة والعشرين المشاركة في الألعاب المتوسطية في الظهور على أرض الملعب، قبل أن تظهر خريطة حوض البحر الأبيض المتوسط في إشارة إلى جميع الدول المشاركة.

ثم حانت بعد ذلك الفقرة الأبرز في حفل الافتتاح وهي دخول وفود الدول المشاركة وتقدمهم وفد اليونان تلتها ألبانيا ثم أندورا ثم كانت إسبانيا ثم الوفد الإيطالي أكبر الوفود المشاركة في ألعاب المتوسط بـ371 رياضي ورياضية.

وكان الوفد التونسي هو أول الوفود العربية ظهوراً في عرض وفود الدول المشاركة.

وبعد دخول جميع وفود الدول المشاركة كان وفد الدولة المستضيفة للألعاب الجزائر ثاني أكبر الوفود المشاركة من حيث العدد (324 رياضي ورياضية)، هو آخر الوفود المشاركة دخولاً إلى أرض حفل الافتتاح.

وفي نهاية الحفل قام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالإعلان الرسمي عن افتتاح النسخة التاسعة عشرة من دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط "وهران 2022" ثم تم رفع علم دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط إيذاناً بالانطلاق الرسمي للألعاب التي ستستمر حتى السادس من الشهر القادم.

