النسخة الافتتاحية المقامة تحت مظلة اللجنة الأولمبية القطرية تبلغ قيمة جوئزها المالية نحو مائة ألف دولار أميركي وسيستضيفها الحي الثقافي كتارا بمشاركة نحو مائتي رياضي ورياضية في عدة فئات للرجال والسيدات وللفئات السنية من أجل رفع مستوى اللعبة بين أفراد المجتمع استجابة لانتشارها اللافت خلال السنوات القليلة الماضية، وترعى اللجنة الأولمبية القطرية سباق التحدي بهدف اكتشاف المواهب استعداداً للمشاركة في عدة استحقاقات على رأسها دورة الألعاب الآسيوية الدوحة 2030.

