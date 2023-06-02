3 مقاتلين يخشون تجدّد كابوس الضربة القاضية

المقاتلون الثلاثة الذين يزعجهم كابوس الضربة القاضية هم: البطل العالمي السابق في الكيك بوكسينغ لوزن الريشة، سوبربون سينغا ماوين، والكيك بوكسر الهولندي نيكي هولزكن و البرازيلي غوتو إينوسينتي.

خسارة مهينة لسوبربون

شريط الانهيار الرهيب أمام شينغيز ألازوف وفقدان اللقب العالمي للكيك بوكسينغ لوزن الريشة، بلا شكّ سيظل راسخا في مخيلة النجم التايلاندي سوبربون.

في الجولة الثانية من معركة اللقب العالمي خلال ONE Fight Night 6، تسببت لكمات "شينغا" المدمرة في سقوط متكرر وغير مألوف للتايلاندي قبل أن ينهار بشكل نهائي عند علامة 1:03.

من غير المستبعد أن الخسارة بالضربة القاضية، شكلت كابوسا مزعجا أرّق لأيام طويلة مضجع ممثّل فريق سينغا ماوين صاحب الـ 113 انتصارا في مسيرته الإحترافية.

تقبّل الهزيمة بأنواعها يعد أحد أهم المفاتيح لتجاوز الخيبات والاستمرار في تطوير الذات وهذا ما يعمل عليه سوبربون، 32 عاما، والذي لن يسمح لنفسه بالتعرض لسيناريو كارثي أخر ضدّ التركي الهولندي تايفون أوزكان.

ذكرى سيئة لنيكي هولزكن

بتعرضه لضربة قاضية في نزاله الأخير بقواعد المواي تاي أمام سينساموت كلينمي، يخشى النجم الهولندي نيكي هولزكن حدوث النهاية ذاتها في مواجهة الوزن الخفيف في الكيك بوكسينغ ضدّ المهاجم الصربي أريان ساديكوفيتش.

خلال عرض ONE X عام 2022، تلقى الأسطورة الهولندية، 39 عاما، لكمة يمينية ساحقة من النجم التايلاندي لم يتمكن بعدها من الاستمرار في النزال.

الآن مع عودته إلى رياضته الأساسية الكيك بوكسينغ، لن يرضى "ذا ناتورال" بسقوط أخر مهين على التوالي وهو الذي يعرف بانهاءاته المثيرة وضرباته القاضية المدوية البالغ عددها 48 ضربة في مسيرته الاحترافية الطويلة.

لكمة كريكليا الضخمة راسخة في مخيلة إينوسينتي

يستعد النجم البرازيلي غوتو إينوسينتي لمحو خيبته الأخيرة في الدور قبل النهائي من سباق الجائزة الكبرى العالمي للكيك بوكسينغ للوزن الثقيل عندما خسر معركته ضدّ الأوكراني رومان كريكليا بالضربة القاضية التقنية.

في عرض ONE 161، تلقى إينوسنتي، 36 عاما، لكمة يمينية ضخمة من البطل الأوكراني طرحته أرضا. مع استئناف القتال لم يترك كريكليا الفرصة للبرازيلي لالتقاط أنفاسه مما دفع الحكم لايقاف النزال عند 0:52 من زمن الجولة الأولى.

لا يتمنى البرازيلي الفائز بنزالين في "ون" بالضربة القاضية، أن يعيش نفس السيناريو المرير في معركة العودة في الكيك بوكسينغ للوزن الثقيل بملعب لومبيني، حيث سيواجه ضحيته رادي أوباسيتش الراغب في الانتقام وتحقيق الضربة القاضية السادسة له في مسيرته تحت راية "ون" أكبر منظمة قالية في العالم.