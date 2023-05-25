3 أسباب تجعل المغربي محمد بوتسعة مقاتلاً خطيراً

في عرض ONE Friday Fights 18، سيتنافس "تو شارب" مع الإيراني محمد سياساراني، على أمل الفوز ورفع مكانته في تصنيفات فئة الوزن.

في التالي ثلاثة أسباب تجعل المقاتل البالغ من العمر 23 عاما يمثل تهديدا خطيرا لمنافسيه في الكيك بوكسينغ لوزن الريشة.

1. يصعب توقّع حركاته

لدى مواطن أمستردام البالغ طوله 183 سنتيمترات ميزات قتالية عديدة منها الديناميكية وعدم القدرة على التنبؤ بما سيفعله، كما أنه مهاجم شجاع سواء من في القتال من مسافة بعيدة أو عند المواجهة القريبة والمباشرة.

يستفيد بوتسعة كثيرا من أطرافه الطويلة لتسديد اللكمات المستقيمة الحادة وركلات الدفع السريعة، وهو بارع أيضا في إغلاق المسافة والردّ بالخطافات القصيرة والضربات الضخمة، مما يعني أن منافسيه لا يمكنهم الاستعداد على وجه التحديد لمنافس أرثوذكسي (يميني) أو ساوثباو (أعسر).

تلك الخصال المتعدّدة تمنح المغربي قدرة فائقة على التخلص من أي خطة لعب معارضة، ويمكنه اتخاذ قرار بتغيير الأمور في منتصف المعركة.

2. الركلات الطويلة الخاطفة

"الكيك بوكسر" اللامع يعتمد على ساقيه الطويلتين كسلاح فتاّك لضرب خصومه بقوة وفعّالية عبر الركلات الخاطفة من كلا الجانبين في الجسم.

وبمجرد أن يبدأ خصمه بالدفاع عن الجزء الأوسط، يطلق ركلاته بسهولة نحو الرأس بحثا عن الضربة القاضية.

إلى جانب ذلك، تعتبر ركلات الطعن الأمامية "الحادة جدا" نحو الجسد والرأس أداة فعالة أخرى للهجوم وصدّ الهجمات.

3. ضربات الركبتين العقابية

الهجوم الكاسح بالركبتين بات جزءا مهماّ في الأسلوب القتالي لدى المغربي الشاب. أثناء تقدمه للأمام يرمي ضربات الركبة القاسية من بعيد، وفي الالتحام يقوم بسحب رأس خصمه لأسفل للحصول على تأثير إضافي.

ممثل Southpaw Gym يستخدم مجموعة مختلفة من اللكمات لاجبار منافسه على رفع يديه للدفاع ثم ينقض عليه بركبته في وسط الجسد.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم النجم الصاعد في نزالاته لمحات فنية جيدة مستخدما ركبتيه الطائرتين لثقب جسد المهاجم القادم في نطاقه واعادته إلى الخلف.

المواجهة القادمة هي الثالثة لبوتسعة في بطولة "ون" حيث حقق فوزاً بإجماع الحكّام في نزاله الأول على حساب الجورجي دافيت كيريا خلال عرض ONE 157 في أيار/مايو من العام 2022.

في معركته الثانية في 22 تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، خسر أمام المصنف ثالثا في وزن الريشة، التايلاندي سيتيشاي سيتسونغبينونغ، بقرار الإجماع في عرض 3 ONE Fight Night.