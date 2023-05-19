11 مقاتلاً يبحثون عن فوز جديد في بطولة "ون"

بملعب "لومبيني" للملاكمة، يخوض دوانغسومبونغ جيتموانيون حدثه الرئيسي الثاني في ONE Friday Fights، حيث يواجه الوافد الجديد بومبيتش بك.ساينشاي في نزال بقواعد المواي تاي عن وزن غير مقيد 60.3 كغ.

دوانغسومبونغ البالغ من العمر 25 يتطلع إلى البناء على فوزه الأول بشق الأنفس على باتمان أور.أتشاريا في ONE Friday Fights 4، ومع تمثيل اثنين من أفضل النوادي الرياضية في العالم في المواي تاي (Jitmuangnon Gym، (Kiatphet Gym يتوقع المشجعون عرض مثير وعالي المستوى من المقاتلين.

معركة العودة في وزن الديك بين كوماووت إف إي غروب وأفاتار بك.ساينشاي، من المؤكد أنها ستثير أيضا اهتمام هواة الملاكمة التايلاندية اليوم الجمعة 19 أيار/مايو.

بالنزال الملحمي الأول خلال ONE Friday Fights 11، فاز كوماووت بقرار منقسم حاسم، وإذا كان اجتماعهما الثاني يحمل نفس القدر من الإثارة، فستكون الجماهير على موعد مع قتال شرس.

بعد الفوز بالضربة القاضية في الجولة الأولى على شوساب سور سالاشيب في ONE Friday Fights 10 في أذار/مارس الماضي، يطمح راك إيراوان لتحقيق ظهور آخر مشرف.

هذه المرّة، سيواجه بطل العالم للمواي تاي في ملعب لومبيني المهاجم الأول ماهاساموت نايوكغونغموانغبيت في نزال غير مقيّد وزن 52.6 كغ.

علاوة على المعارك التايلاندية الخالصة في العرض، يبدو أن النزالات الدولية في البطاقة ستحمل معها المزيد من الحماس، حيث سيبحث يودليكبيت "ذا دسترويير" أور.بيتيساك عن ضربته القاضية الثالثة ضد المقاتل الشرس الكندي البوسني دينيس بوريتش الفائز على تاجير خليلوف في ظهوره الأول تحت راية "ون".

بالإضافة إلى ذلك، يبحث المنغولي إينخ أورغيل والروسي إيفان بارشيكوف عن انتصار آخر في فنون القتال المختلطة عندما يواجهان الفلبيني المخضرم روكي باكتول والصيني ليانيانغ شيا على التوالي.

جميع مواجهات عرض ONE Friday Fights 17

• بومبيتش بك.ساينشاي ضدّ دوانغسومبونغ جيتموانيون (الملاكمة التايلاندية - وزن غير مقيّد 60.3 كغ)

• كوماووت إف إي غروب ضد أفاتار بك.ساينشاي (الملاكمة التايلاندية - وزن الديك)

• أبيوات سور سومنوك ضدّ دينكريانغكراي سينغا ماوين (الملاكمة التايلاندية - وزن غير مقيّد 58 كغ)

• راك إيراوان ضدّ ماهاساموت نايوكغونغموانغبيت (الملاكمة التايلاندية - وزن غير مقيّد 52.6 كغ)

• راشان سور سومنوك ضدّ خونسوك سور ديشابان (الملاكمة التايلاندية - وزن غير مقيّد 50.8 كغ)

• مايسانغكوم سور يينغشاروينكارنشانغ ضد ديوناثا سانتوس توبياس (الملاكمة التايلاندية - وزن غير مقيّد 52.6 كغ)

• يودليكبيت أور.بيتيساك ضدّ دينيس بوريتش (الملاكمة التايلاندية - وزن غير مقيد 62.5 كغ)

• لي غوزين ضد جيلتي بلومارت (الملاكمة التايلاندية - وزن القشّة)

• سيليست هانسن ضد داني فال (الملاكمة التايلاندية - وزن الذرّة)

• إيفان بارشيكوف ضد ليانيانغ شيا (فنون القتال المختلطة - وزن الديك)

• إينخ أورغيل ضد روكي باكتول (فنون القتال المختلطة - وزن الديك)

• سمير أحمدوف ضد بارتوش سكروك (فنون القتال المختلطة - وزن الريشة)

