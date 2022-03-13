نجوم العالم يتأهبون للمشاركة في بطولة قطر الكبرى للبادل

وتعتبر هذه البطولة واحدة من أربع جولات كبرى ستقام ضمن الفئة الأولى للسلسلة العالمية الجديدة التي ينظمها الاتحاد الدولي للعبة بدعم من رابطة اللاعبين المحترفين للبادل وشركة قطر للاستثمارات الرياضية.

ومن المقرر أن يصل العدد الإجمالي للبطولات التي ستقام في 2022 و2023 إلى 10 بطولات وقد يزيد هذا العدد ليصل إلى 25 بطولة في العام 2024.

مشاركة متميزة

ويتقدم الزوجي الإسباني المصنف الأول على العالم المكون من خوان ليبرون شينكوا وغالان رومو قائمة النجوم المشاركين في البطولة، فيما سيشارك كل من الزوجي المكون من الإسباني فرانسيسكو نافارو والأرجنتيني مارتن دي نينو والزوجي المكون من الإسباني أليخاندرو رويز غرانادوس والأرجنتيني فرانكو ستوباتشوك،

إضافة إلى الثنائي الأرجنتيني فيديريكو شينغوتو وخوان تيو والثنائي المكون من البرازيلي بابلو جوزيه مونغيلو دي ليما والإسباني ماكسيميليانو سانشيز أغويرو.

ويشارك النجم القطري محمد سعدون الكواري في البطولة إلى جانب الإسباني إغناسيو غونزاليس غاديا، فيما سيتم منح بطاقات دعوة للاعبين قطريين آخرين من قبل اللجنة المنظمة لاحقاً.

رقم قياسي في عدد المشاركين

وحطمت بطولة "أريدُ ooredoo" قطر الكبرى للبادل الرقم القياسي لطلبات التسجيل للمشاركة فيها، حيث أبدى نحو 123 فريقا للزوجي من 19 دولة رغبتهم في خوض منافسات البطولة التي يبلغ مجموع جوائزها المالية 525,000 يورو، بينما لم يتجاوز الرقم القياسي الأسبق لأعداد الراغبين في المشاركة بالبطولات الدولية للبادل التي أقيمت من قبل الـ50 فريقا.

وتشهد الأدوار الرئيسية لمنافسات البطولة مشاركة 56 فريقاً للزوجي، تحجز 44 منها أماكنها حسب تصنيفها الدولي فيما تشارك ثمانية فرق أخرى من خلال الأدوار التمهيدية وتمنح اللجنة المنظمة دعوات خاصة لأربعة فرق للمشاركة في الأدوار الرئيسية.

وبالإضافة إلى الجائزة المالية الكبيرة، سيحصل الثنائي الفائز بالبطولة على 2000 نقطة ووصيفه على 1200 نقطة، فيما ستحصل الثنائيات التي ستبلغ الدور نصف النهائي على 750 نقطة.

إقبال غير مسبوق

وقال طارق زينل، أمين السر العام للاتحاد القطري للتنس والاسكواش والريشة الطائرة ومدير البطولة في تعليق له: “إن هذا الإقبال غير المسبوق في تاريخ رياضة البادل على التسجيل في بطولة ooredoo قطر الكبرى 2022 يؤكد مرة أخرى على مكانة دولة قطر كوجهة رياضية استثنائية في العالم وهو دليل على رغبة الجميع في زيارة قطر والاستمتاع باللعب على ملاعبها”.

وأضاف: "يسعدنا أن تشهد بطولة الدوحة هذا الإقبال الاستثنائي من جانب أفضل لاعبي البادل في العالم للمشاركة في منافساتها حيث تشكل المحطة الأولى في الفئة الأولى بالجولة العالمية الجديدة للبادل"، مشيراً إلى أن الاستعدادات للبطولة الجديدة على قدم وساق وهي تمضي نحو تنظيم حدث استثنائي يرقى إلى المستويات التنظيمية المعهودة عن قطر.

وأكد زينل أن قطر ملتزمة بتطوير رياضة البادل وبجعلها إحدى أكثر الرياضات تطوراً وشعبية حول العالم.

وكانت قطر، ممثلة في اتحاد التنس والاسكواش والريشة الطائرة، قد انضمت العام الماضي رسميا إلى الاتحاد الدولي للبادل.