مسيرة جانيت تود الناجحة في بطولة "ون"

غالباّ ما تحرص بطلة العالم في الكيك بوكسينغ لوزن الذرّة وبطلة العالم المؤقّتة في المواي تاي في الوزن ذاته - على تقديم عروض شيّقة ومميّزة للجماهير والسّير بأدائها نحو مستويات جديدة.

شهدت مسيرة النّجمة اليابانية الأمريكيّة الناجحة على مسرح بطولة "ون" العالمي محطّات مذهلة بدأ من فوزها المهيمن في تايلاند وصولاً إلى لحظة تتويجها في سنغافورة.

ملعب سنغافورة الداخلي، مسرح عرض ONE Fight Night 8، سيكون من جديدة محطّة مهمّة في حياة تود المهنية. البطلة الأمريكية تسعى لتوحيد اللّقب العالمي عندما تواجه بطلة العالم في المواي تاي لوزن الذرة البرازيلية أليشا هيلين رودريغيز يوم 25 آذار/ مارس.

اليكم أهم نجاحات المقاتلة الأمريكية منذ انضمامها لأكبر منظمة قتالية في العالم.

بداية مخيّبة وتصحيح سريع للمسار

خاضت جانيت تود أوّل نزال لها في بطولة "ون" بقواعد المواي تاي وخسرته أمام ستامب فيرتكس. لكن تلك الهزيمة كانت دافعا لتحقيق سلسلة ممتدة من سبعة انتصارات متتالية.

رحلة تصحيح المسار انطلقت في أيار/مايو 2019. فازت ممثلة فريق "بوكسينغ ووركس" على وانغ تشين لونغ في معركة الكيك بوكسينغ لوزن الذرّة.

في ذلك النّزال قست تود بركلاتها المنخفضة والعالية على منافستها من تايبيه الصينية وفازت عليها بالضّربة القاضية التقنية في 2:59 من الجولة الثانية.

واصلت الأمريكية عرض مهاراتها في الكيك بوكسينغ بعد ان انتصرت على شوانغ كاي تينغ الملقبة بـ "النحلة القاتلة" في سلسلة عروض "سوبر سيري".

لم تكن مواجهة بطلة العالم السابقة في الكيك بوكسينغ مهمة سهلة، لكن "جي تي" كانت في مستوى التحدي وحافظت على رباطة جأشها حتى نهاية النزال لتحسمه بقرار الأغلبية محققة فوزها الثاني على التوالي.

في معركتها الثانية في "ون" بقواعد المواي تاي، كانت الأمريكية عدوانية منذ البداية ووجّهت اللكمات وضربات الركبتين نحو البيلاروسية إيكاترينا "باربي" فاندريفا.

بعد سجال ناري، أطلقت تود ركلة مذهلة على رأس فاندريفا، منهية بها المعركة في اللحظات الأخيرة من نهاية الجولة الثانية.

"جي تي" تثأر من ستامب فيرتكس

بعد مرور أكثر من عام على هزيمتها في نزالها الإفتتاحي ببطولة "ون"، أتيحت لتود فرصة للثأر من النجمة التايلاندية ستامب فيرتكس في معركة بطولة العالم للكيك بوكسينغ لوزن الذرة.

الصراع المجنون بين المقاتلتين امتد لخمس جولات، وانتهى بفوز تود على منافستها التايلاندية بقرار منقسم لتحصل على أوّل لقب عالمي في مسيرتها وترفع رقمها القياسي إلى 36-11.

منذ 28 شباط/ فبراير عام 2020 تاريخ تتويجها باللقب العالمي، تواصل المقاتلة البالغة من العمر 37 عاما فرض سيطرتها على قمة قسم الكيك بوكسينغ للسيدات في وزن الذرة.

تود تدخل تاريخ بطولة "ون"

في 23 تموز/يوليو عام 2022، سجّلت جانيت تود اسمها في التاريخ لتصبح ثاني مقاتلة تحمل لقبين عالميين في رياضتين مختلفيتين.

خلال الحدث الرئيسي المشترك لعرض ONE 159، واجهت بطلة "ون" العالمية في الكيك بوكسينغ عن فئة وزن الذرة، منافستها الإسبانية لارا فرنانديز في قتال من خمس جولات.

في نهاية الصراع، حازت البطلة الأميركية على إجماع الحُكام الثلاثة وفازت بلقب بطولة "ون"العالمي المؤقت في المواي تاي عن فئة وزن الذرّة.

بفوزها المبهر، حسّنت "جي تي" سجلّها ليصبح (39-11)، وسوف تواجه ابنة ولاية كاليفورنيا، منافستها البرازيلية أليشا هيلين رودريغيز في الحدث الرئيسي المشترك لعرض ONE Fight Night 8.

