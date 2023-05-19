مسيرة البطل "الخالد" ريجيان إيرسيل في عالم فنون القتال



إيرسيل 30 عاما، يواجه تحديا صعبا آخر يتمثل في المقاتل البارز سابقا في وزن الوسط في Glory Kickboxing، الروسي ديميتري مينشيكوف، صاحب الرقم القياسي 27-2 وسلسلة انتصارات متتالية في 11 قتالا.

لكن قبل هذه المعركة، سنلقي الضوء على مسيرة البطل الهولندي ورحلته الناجحة في عالم فنون القتال.

خطواته الأولى في الرياضات القتالية

ولد إيرسل في باراماريبو في سورينام، وهي مستعمرة هولندية سابقة. عندما كان في الرابعة من عمره انتقلت عائلته إلى هولندا بحثًا عن فرص حياة أفضل.

لأجل الدفاع عن النفس وإفراغ الطاقة الإضافية لديه، بدأ ريجيان رحلته مع الفنون القتالية بممارسة رياضة التايكواندو وهو في الثامنة من عمره.

في سن الـ 15 عاما، أصبح يتدرب في Sityodtong Gym في أمستردام وهي صالة ألعاب رياضية ساعدته كثيرا على تطوير مهاراته القتالية، وشق طريقه نحو النجومية.

من الهواية إلى الاحتراف

بتحقيقه النجاح في التايكواندو والكيك بوكسينغ للهواة، قرر إيرسيل الانتقال إلى الإحتراف، ومنذ ذلك الوقت وهو يشقّ طريقه بنجاح ويحظى بسمعة كموهبة مثيرة للاهتمام.

بعدما أصبح رياضيا محترفا في فئة وزنه، واجه الشاب صعوبة في العثور على منافسين في هولندا، فبحث عن بطولات خارجية مثل بطولة K1 في أذربيجان، التي تأهل فيها للنهائيات لكن الحظ لم يحالفه للحصول على اللقب.

بعد ذلك، دعي إيرسيل للمشاركة في مسابقات عدة بمسقط رأسه سورينام وروسيا واليونان وألمانيا وتركيا (Mix Fight Gala) والولايات المتحدة (Legacy and Lion Fight) والصين (Wu Lin Feng، Glory of Heroes).

عام 2016، توج إيرسيل بأول لقب له في مسيرته الإحترافية بعد فوزه ببطولة Lion Fight للمواي تاي عن فئة وزن المتوسط التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

قصّة لقب "ذا إيمورتل" وغطاء الرأس

يشتهر إيرسيل بـ "ذا إيمورتل" أي "الخالد"، وهو لقب أطلقه عليه زملاؤه في الفريق لأنه لم يستخدم إطلاقا وقت الاستراحة بين الجولات للجلوس واسترجاع الأنفاس.

وأوضح البطل العالمي: "شركائي في التدريب قالوا إنني لا أتعب أبدا" لذلك أطلقوا علي لقب "الخالد" وهو في الحقيقة اسم مستمد من فيلم "300" الصادر عام 2006 والذي يروي قصّة الفرس الخالدون، وهم جيش النخبة في الإمبراطورية الأخمينية".

فكرة ارتداء غطاء الرأس الشهير قبل المعارك، بدورها مستوحاة من الفيلم ذاته مثلما أوضح النجم في تصريحات سابقة: "نصحني مدير أعمالي بشراء القناع وارتدائه قبل القتال. فكرة سيحبها الناس". طقلت له في البداية لا، لا يمكنني فعل ذلك. عند الخروج بقناع، سأبدو كالأحمق. لكن مديري أصرّ علي وقال لي "فقط جربه".

مسيرة لامعة في بطولة "ون"

بعد عام من انضمامه لبطولة "ون"، توّج السورينامي ببطولة العالم للكيك بوكسينغ عن فئة الوزن الخفيف في 17 أيار/مايو 2019، بانتصاره على الهولندي نيكي هولزكن في ONE: Enter the Dragon.

بعد ذلك نجح إيرسيل في الدفاع عن حزامه ضد كل من هولزكن والإيطالي مصطفى هيدا والروسي إسلام مرتضاييف والألماني أريان ساديكوفيتش.

أصبح الهولندي ملكًا على رأس رياضتين في بطولة "ون" بعد تتويجه بلقب بطولة العالم في المواي تاي عن فئة الوزن الخفيف على حساب النجم التايلاندي سينساموت كلينمي.

في حملة دفاعه الأولى عن حزامه الذهبي في فن الأطراف الثانية، أسقط بطل العالم سبع مرات نفس الخصم بالضربة القاضية في الجولة الرابعة من القتال محافظا على سجله النظيف 7-0 تحت راية "ون".

حاليا، يمتلك النجم السورينامي رقما قياسيا في مسيرته 60-4، ويجد نفسه في سلسلة انتصارات من 21 نزالا. كما أنه يحمل بفخر بطولة العالم للمواي تاي للوزن الخفيف والكيك بوكسينغ.

