قبل قتاله على بطولة العالم في الكيك بوكسينغ...تعرّف على ثلاثة من أقوى أسلحة دانيال ويليامز

وكانت بطولة "ون" قد أعلنت أنّ ويليامز، البالغ من العمر 29 عاماً، سيخوض النزال على بطولة العالم في الكيك بوكسينغ في العرض المرتقب فجر السبت في 25 آذار/مارس، عوضاً عن رودتانغ جيتموانيون بعد تعرّض الأخير لإصابة قبل أيام من العرض.

ويليامز، المعروف بـ "ميني تي"، هو بطل عالم سابق للمجلس العالمي في المواي تاي (WMC)، وأحد أشرس نجوم "ون" في الفنون القتالية المختلطة.

في التالي ثلاثة من أبرز أسلحة المنافس على اللقب العالمي في الحدث الرئيسي لعرض ONE Fight Night 8 الذي سيُبث مباشرةً عبر "beIN SPORTS" يوم السبت المقبل على الساعة 3:00 فجراً بتوقيت مكّة المكرمة.

1. ترسانته الهجومية المتنوّعة

يمتلك ويليامز ترسانة مرعبة ومتنوّعة من الأسلحة الهجومية التي ستمكّنه من منافسة سوبرلك وتعقيد مهمته الأولى في الدفاع عن حزامه الذهبي الذي أحرزه على حساب دانيال بويرتاس في كانون الثاني/يناير.



بعد أن افتتح مسيرته في "ون" بهزيمة في نزال مواي تاي على يد رودتانغ بعد نزال متقارب بينهما، أثبت ويليامز مهاراته سريعاً من خلال القتال بقواعد الفنون القتالية المختلطة، محققاً ثلاثة انتصارات على التوالي.

سهولة انتقال ويليامز للقتال برياضات مختلفة يثبت امتلاكه لمهارات متنوّعة سيسعى إلى استخدامها بفعالية فجر السبت.

2. الذكاء داخل الحلبة

مهارات ويليامز لا تقتصر على قوة ضربات وسرعة تحركاته. المقاتل الأسترالي-التايلاندي يتحلى بذكاء يساعده على اتخاذ القرارات الصحيحة خلال القتال وعدم ارتكاب الأخطاء التي قد تمنح خصومه الأفضلية.

قدرته على تسديد ضربات قاضية يعتمد أيضاً بنسبة كبيرة على ذكائه، إذ إنه يحلّل منافسيه بدقة ويعرف متى يرفع من وتيرة القتال ويدرس توقيت تسديد اللكمة التي تهدف إلى إنهاء خصمه.

3. قوة لكماته

يعرف متابعو بطولة "ون" أنّ ويليامز يمتلك قبضتين حديدتين أظهر قوتهما في أكثر من مناسبة وحسم بفضلهما نزالات عديدة.

بفضل قوة لكماته اليمينية واليسارية، أنهى ويليامز أول بطل عالم في "ون" عن فئة وزن القشّة ديجدامرونغ في منتصف الجولة القتالية الثانية، كما أسقط زيلانغ زهاكسي بضربة يسارية وجهّها إلى ذقن الصيني، فكانت الضربة القاضية التي أنهت النزال بينهما لمصلحة ويليامز.



