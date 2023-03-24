قبل النزال المنتظر فجر السبت...سوبرلك يرى تشابهاً بين دانيال ويليامز ورودتانغ

وكانت بطولة "ون" قد أعلنت أنّ ويليامز سيواجه سوبرلك في الحدث الرئيسي لعرض ONE Fight Night 8 الذي سيُقام فجر السبت بدايةً من الساعة 3:00 فجراً بتوقيت مكة المكرمة، بعد انسحاب رودتانغ إثر تعرضه لإصابة.

ويرى سوبرلك، الذي سيدافع عن لقبه للمرة الأولى بعد ساعات، تشابهاً بين أسلوب النجم التايلاندي رودتانغ ومنافسه الأسترالي-التايلاندي ويليامز.

وقال سوبرلك: "في رأيي، أسلوب دانيال وأسلوب رودتانغ متشابهان للغاية. يقومان بتحركات جيدة داخل المسافة القتالية وخارجها. لا يخَف ويليامز من تبادل الضربات. عليَّ أن أبقى حذراً من لكمته. ولكنني لست قلقاً جداً لأنه يمتلك أسلوباً شبيهاً بأسلوب رودتانغ".

وكشف سوبرلك عن ردة فعله عندما علم بانسحاب رودتانغ، قائلاً: "في البداية، عندما أخبروني في 'ون' عن انسحاب رودتانغ، أُصبت بالذهول. قالوا إنّ رودتانغ تعرض لإصابة واضطر على الانسحاب. تفهّمت ذلك. قالوا لي أيضاً إنه سيكون لدي منافساً جديداً كي يُقام النزال. قبلت بذلك لأنني استعديت للنزال وأريد أن أقاتل".

وفي حين يثق سوبرلك بأنه يتفوّق على ويليامز ويتمكّن من الحفاظ على الحزام الذهبي، أشاد بطل العالم بشجاعة منافسه، واصفاً إياه بـ"المقاتل الخطير"، كاشفاً أنه سيعتمد خطة هجومية ولن يمنح منافسه فرصة الدخول إلى مسافته القتالية.

وقال سوبرلك: "عندما علمت أنّ دانيال هو منافسي الجديد، شاهدت نزاله ضد رودتانغ ووجدت أنه مقاتل خطير يمتلك لكمات قوية. لكماته دقيقة جداً. بعد دراسة سريعة لدانيال، يجب أن أعدّل خطة لعبي من خطة دفاعية إلى خطة هجومية. أنا أثقل منه ولدي القدرة على توجيه الضربات من مسافة قتالية أكبر. أيضاً، دانيال ليس بشراسة رودتانغ. أعتقد أنني سأتفوّق عليه إذا هاجمته ولم أعطه فرصة للاقتراب مني".

ورغم أنّ سوبرلك ينوي أن يبادر في الهجوم بهدف إنهاء النزال لمصلحته، إلا أنه يعي تماماً أنّ ويليامز يمتلك الشجاعة والمهارات التي تعطيه فرصة حقيقية لنيل فوز مفاجئ وانتزاع بطولة العالم.

"شجاعته مثيرة للإعجاب. يجرؤ على القتال رغم أنه يدرك بأنه ليس مرشحاً للفوز. أعتقد أن لديه ثقة كبيرة في قدرته على الفوز. وبالتأكيد، هذه أقصر طريق يمكنه أخذها ليصبح بطلاً للعالم".

عرض بطولة "ون" المنتظر ONE Fight Night 8 سيبث مباشرةً عبر "beIN SPORTS" يوم السبت المقبل على الساعة 3:00 فجراً بتوقيت مكّة المكرمة. وإلى جانب الحدث الرئيسي المرتقب، تتواجه جانيت تود وأليشا هيلين رودريغيز في نزال لتوحيد بطولة العالم في المواي تاي لوزن الذرة للسيدات في الحدث الرئيسي المشترك، في حين يسجّل النجم غير المهزوم أكبر عبدولاييف ظهوره الأول في "ون" عندما يواجه أو هو تايك في نزال بقواعد الفنون القتالية المختلطة.