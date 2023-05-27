غزالي وتياي يفوزان بالضربة القاضية وسياساراني يهزم المغربي بوتسعة

المعارك الملحمية في الملاكمة التايلاندية (المواي تاي) والفنون القتالية المختلطة والكيك بوكسينغ شهدت انتصارات رائعة وضربات قاضية مذهلة.

إليك في التقرير التالي أبرز ما حصل في الحلبة الأيقونية بالعاصمة التايلاندية بانكوك.

المخضرم بونغسيري يحسم معركته مع هاريسون

في الحدث الرئيسي، فاز المخضرم التايلاندي بونغسيري بك.ساينشاي على الأسترالي الشاب تايسون هاريسون في نزالهما بقواعد المواي تاي عن فئة وزن الديك.

منذ قرع جرس البداية، هاجم هاريسون بلكمات مستقيمة وصاعدة وبعض الركلات الجانبية، ليرد عليها بونغسيري الهادئ بلكمات مماثلة وضربات المرفق الدوارة والركبة.

لم يتراجع كلا المهاجمين واستمر في تبادل الضربات المختلفة التي ألهبت حماس جماهير ملعب لومبيني.

في نهاية المطاف، كسب التايلاندي بطل العالم مرتين في استاد لومبيني للمواي قرار إجماع الحكام ليرفع سجله الإحترافي المثالي إلى 158-37 و3-3 في "ون"، بينما تلقى هاريسون خسارته الثانية 1-2.

تياي ينهي معركته مع ساكليك بركبة طائرة

يواصل تياي، 22 عاماً، العزف على وتر الانتصارات في بطولة "ون" بفوزه على ساكليك كياتسونغريت بالضربة القاضية.

في الجولة الأولى، سيطر تياي مستعينا بركلاته المنخفضة المؤلمة ولكمته القوية اليسارية التي أسقطت خصمه.

ارتفع حدة الإيقاع في الجولة الثانية. سقط ممثل تياي فريق بك ساينشاي على الأرض متأثرا بلكمة جسدية من كاسليك، لكنه عاد ليقلب الطاولة بركبة يسارية طائرة قاضية أنهى بها المعركة عند 0:58 من الجولة الثانية.

الفوز هو الثالث على التوالي لتياي في بطولة "ون" والـ 57 في مسيرته الإحترافية مقابل 20 هزيمة.

ريت كيوسامريت يدمّر سانسيري بك.ساينشاي

أنهى ريت كيوسامريت معركة المواي تاي لوزن الديك لمصلحته بفوزه المذهل على سانسيري بك.ساينشاي في الدقيقة 2:32 من زمن الجولة الثانية.

بينما كان سانسيري يطلق اللكمات المتكررة والسريعة رمى ريت بلكمة يسارية ثقيلة في وجه خصمه ليسجل ضربة قاضية.

بأدائه الرائع، رفع ريت، 32 عاماً، رصيده الإجمالي إلى 111-66 معززا مكانته كواحد من أكثر المقاتلين إثارة في مواي تاي.

تشاتانان ينهي سوفاتشايليك بضربة قاضية تقنية

اكتسح شاتانان سور جور جويبراجين خصمه سوفاشايليك نينغسوبياي في صراع المواي تاي لوزن غير مقيّد 58.5 كغ.

منذ البداية، أطلق المحاربان العنان لأسلحتهما المختلفة في فنّ الأطراف الثمانية، وتبادلا الضربات واللكمات دون خوف.

في الجولة الثانية استمر القتال بلاهوادة. أطلق نينغسوبياي مرفقا ضخما أصاب به خصمه وطرحه أرضاً.

لكن شاتانان عاد بقوة ووجه لكمة غاضبة زعزعت سوفاشايليك وأصبح غير قادر على الدفاع عن نفسه مما دفع الحكم لايقاف النزال عند 2:41.

بهذه الضربة القاضية التقنية، رفع ممثل "آن سوخومفيت" رصيده القتالي إلى 74-25.

بيتنومخوم يقضي على بيتكريتسادا في جولة واحدة

رفع بيتنومخوم فونداكراتابوري رصيده الإجمالي إلى 63-21 بعد تغلبه بالضربة القاضية على بيتكريتسادا سي أم إي أكاديمي.

بقوّته وصلابته، احتاج فونداكراتابوري لجولة واحدة فقط كي يقضي على مواطنه التايلاندي في نزالهما في المواي تاي عن فئة وزن غير مقيّد 52.6 كغ.

جاءت النهاية عندما سدّد بيتنومخوم لكمة مباشرة على الوجه، عند علامة 0:46 من الجولة الافتتاحية.

هزيمة ثانية على التوالي للمغربي محمد بوتسعة

في معركة الكيك بوكسينغ لوزن الريشة، تعرّض المغربي محمد بوتسعة لهزيمته الثانية على التوالي في "ون" أمام الإيراني محمد سياساراني.

جاء أداء بوتسعة باهتا طيلة الجولات الثلاث. اعتمد على ركلات الدفع والركلات العالية غير المؤثرة على الايراني الذي كاد أن ينهي النزال في الجولة الأولى بلكمة مستقيمة أسقطت المغربي.

كان واضحاً أن سياساراني درس جيداً نقاط ضعف منافسه فكان يتصيد له الثغرات ويصوب نحوه اللكمات المحكمة التي صنعت الفارق في هذه المعركة ومنحته الفوز بقرار الاجماع، ليرفع الإيراني 20 عاما سجله في "ون" إلى 2-0.

تشاناجون ينتصر على فيكتور هوغو

خاض كل من المهاجم التايلاندي تشاناجون بك.ساينشاي والبرازيلي فيكتور هوغو ثلاث جولات كاملة خلال نزالهما في المواي تاي عن فئة الوزن الخفيف.

منذ بداية النزال، شقّ تشاناجون طريقه بركلاته القوية ومجموعة من اللكمات وضربات المرفق التي أصابت نسبيا منافسه.

هوغو، 26 عاماً، حاول العودة في الجولة الأخيرة لكن جهوده لم تسعفه. في نهاية المطاف منح الحكام الثلاث الفوز الأول للتايلاندي تحت راية "ون".

سميلا سوندل تكسب انتصارها الثالث

خلال معركة الكيك بوكسينغ للسيدات في وزن غير مقيّد 58.05 كغ، انتصرت سميلا سوندل على نظيرتها ميلانا بييلوغرليك.

أظهرت سوندل بطلة العالم في المواي تاي لوزن القشة، أسلحة مختلفة من ترسانتها القتالية لإنهاك خصمتها والتفوق عليها.

بعد ثلاث جولات قتالية حماسية، حصلت السويدية الشابة 18 عاما على قرار إجماع الحكام الثلاثة.

بفوزها، حافظت "ذا هوريكين" على سجلها نظيفا في "ون" بعد تغلبها على أفضل المقاتلات في الفئة وهما الأمريكية جاكي بونتان والأسترالية دياندرا مارتن.

غزالي يبهر الجماهير ويهزم تاي بالضربة القاضية

في سن الـ 16 فقط، يواصل المعجزة الماليزي جوهان غزالي ابهار الجماهير وتقديم عروضه الرائعة بتحقيقه للضربة القاضية الثانية له على التوالي في بطولة "ون".

خاض الماليزي الأمريكي معركة محتدمة في المواي تاي عن فئة وزن الذبابة ضدّ التايلاندي تاي سور جور بيك أوثاي.

القتال الشرس بين المحاربين امتد للدقيقة 1:37 من زمن الجولة الثالثة التي أطلق فيها غزالي يسارية ثم يمينية مدمرة أصابت ذقن خصمه وأطفأت شعلته.

وبهذا الفوز المذهل، رفع الموهبة الماليزية الشابة رصيده القتالي النظيف إلى 2-0. ففي ظهوره الأول في ONE Friday Fights 6، سجّل "جوجو" ضربة قاضية مذهلة بعد 16 ثانية في الجولة الأولى من نزاله أمام باديتسوك فيرتكس.

في المقابل، تاي، البالغ من العمر 21 عاماً، لخسارته الثانية على التوالي بعد أن انهزم أمام سونراك فيرتكس بقرار الأغلبية في نزاله الأول.

أندري شيلباييف يهزم مانثان راني

في المعركة الثانية بقواعد الفنون القتالية المختلطة في العرض، بحثا الوافدان الجديدان الروسي أندري شيلباييف والهندي مانثان راني على الفوز الأول.

بعد ثلاث جولات قتالية تنافسية حسم شيلباييف بفضل لكماته الدقيقة على الوجه والجسد المعركة لمصلحة بقرار الإجماع.

بهذا الفوز، افتتح ممثل فريق "تايغر مواي تاي" عداد انتصاراته في المسرح العالمي لفنون القتال.

علي قبض الله يهزم ريتشارد غودوي بضربة مرفق قاضية

فاز النجم الكازاخستاني المتميز علي قبض الله على البرازيلي المخضرم ريتشارد غودوي ليرفع رصيده القتالي إلى 2-0 في بطولة "ون".

تبادل كل من قبض الله الهجمات في نزال في الفنون القتالية المختلطة عن فئة الوزن الخفيف الذي أثار حماس الجماهير.

شنّ قبض الله مجموعة من الهجمات ضد خصمه، الذي ظهر عليه التعب، مما أجبر المقاتل الكزخي على رفع وتيرة اللعب في الجولة النهائية ووجه ضربة مرفق قوية في الدقيقة 1:38 ليفوز بضربة قاضية تقنية، مماثلة لتلك التي فاز بها على البرازيلي أليسون باربوسا خلال ظهوره الأول في "ون".

