ريجيان إيرسيل: أنا الآن في القمّة ويجب أن أبقى هناك

هذه المرة، سيواجه إيرسيل بسلسلة انتصارات مذهلة من 21 نزالا، أحد النجوم الصاعدين وهو الروسي ديميتري مينشيكوف خلال الحدث الرئيسي لعرض ONE Fight Night 11.

لا يهتم "الخالد" إن كانت المواجهة بقواعد الملاكمة التايلاندية أوالكيك بوكسينغ، أو كلتيهما. فكلتا الرياضتين تمثلان تحديا هاما بالنسبة له وقال: "إنني البطل. إنه تحد بالنسبة لي. كما تعلمون أن أدافع عنهما فقط لبناء إرثي، لذا فكلاهما مهم بالنسبة لي، وأنا أحب هذين الحزامين".

إن الإبقاء على حزام المواي تاي للوزن الخفيف حول خصره والحفاظ على سجله نظيفا في بطولة "ون" لأطول فترة ممكنة، أمر في غاية الأهمية بالنسبة للبطل السورينامي البالغ من العمر 30 عاما الذي يتخيل نهاية حاسمة ضدّ ديمتري مينشيكوف.

وأوضح إيرسيل،الذي يبلغ سجله في "ون" 9-0: "أتوقع الفوز بالضربة القاضية، لكن لا يهم كيف لأن الفوز هو أهم شيء بالنسبة لي. يجب أن يكون انتصارا مهمينا".

بدا الهولندي متحمسا للغاية للدفاع عن إرثه ضد الروسي العنيد نجم بطولة غلوري سابقا 3-0، ونافيا شعوره بالضغط أو التوتر بحسب قوله: "لا، لا أشعر بذلك على الاطلاق. بالنسبة لي، كل من يقفون ضدي متشابهون، إنهم يريدون تدمير إرثي. لذلك، لا يهم ما إذا كان مينشيكوف بطلا في غلوري أو كان يقاتل في بطولة "ون". جميع من سيقفون أمامي يريدون تدمير إرثي".

إيرسيل يكشف سرّ حماسه المستمر

كشف النجم السورينامي عن الدوافع والمحفزات التي تبقيه في أعلى القمة المواي تاي والكيك بوكسينغ في بطولة "ون" رغم محاولات الكثيرين لطرده منها منذ نحو سنوات.

وصرح قائلا: "الجوع لا يزال موجودا. لدي أطفال الآن، وهذا أيضا دافع للبقاء في القمة. لكن الشيء الرئيسي هو أن الحفاظ على الإرث مستمر، إنه السبب الذي يدفعني للاستمرار في القتال. أنا الآن في القمة ويجب أن أبقى هناك".

لهزم خصومه الطامعين في تاجه والتربّع على أعلى الهرم لسنوات أخرى، يواصل ممثل فريق Sityodtong Amsterdam بجدية وانضباط كبيرين تحضيراته لمواجهة الروسي البالغ من العمر 26 عاما.

ووفقا لإيرسيل لا توجد تغييرات كثيرة في تحضيراته استعدادا لمينشيكوف، حيث أشار: "لم أغيّر أي شيء في معسكري التدريبي. نحن نعلم أنه جيد جدا في الملاكمة، لذلك ركزت قليلا على الملاكمة، نعم هذا كل شيء. ليس هناك الكثير من التغييرات".

عرض ONE Fight Night 11 سيبدأ الساعة 3:00 فجراً بتوقيت مكة المكرمة ويُبثّ مباشرةً عبر "beINSPORTS"، ويتضمن مجموعة من النزالات النارية مثل معركة اللقب العالمي لمصارعة الإخضاع عن فئة الوزن الخفيف بين البطل كايد روتولو والنجم النرويجي تومي لانغاكير، ومواجهة الكيك بوكسينغ عن فئة وزن الريشة، بين المصنف أولا سوبربون سينغا ماوين، والتركي الهولندي تايفون أوزكان صاحب المركز الخامس في القسم.



